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Halk TV Dünya ABD-İran temasları tıkandı: İki taraf da taviz vermiyor

ABD-İran temasları tıkandı: İki taraf da taviz vermiyor

Katar'ın ABD ile İran arasında diplomatik bir atılım sağlama çabaları çok az ilerleme kaydetti; taraflardan hiçbiri taviz vermeye yanaşmıyor.

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ABD-İran temasları tıkandı: İki taraf da taviz vermiyor

Görüşmelere dahil üç kaynak ABD merkezli Axios'a konuştu. Kaynaklardan ikisi Katar'ın denemeye devam edeceğini ancak giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Bazı kaynaklara göre Katar planı, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi talebini ele almayı, aynı zamanda Tahran'ı nükleer programı konusunda taviz vermeye ikna etmeyi amaçlıyor.

KATAR'IN ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Görüşmelere dahil üç kaynak Axios'a konuştu. Kaynaklar, ABD ile İran arasında diplomatik bir atılım sağlanması için yürütülen çabalarda çok az ilerleme kaydedildiğini ve taraflardan hiçbirinin taviz vermeye yanaşmadığını belirtti. Kaynaklardan ikisi, Katar'ın denemeye devam edeceğini ancak giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

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TAHRAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Bazı kaynaklara göre Katar planı, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi talebini ele almayı amaçlıyor. Plan aynı zamanda Tahran'ı nükleer programı konusunda taviz vermeye ikna etmeyi hedefliyor. Katar'ın bu çerçevede diplomatik bir atılım sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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