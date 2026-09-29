İran açıkladı: Hürmüz’ün kaderi Washington’dan yarın gelecek yanıta bağlı

İran ile ABD arasında aylardır süren savaş ve gerilimi sona erdirmeye yönelik dolaylı diplomasi trafiğinde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar arabuluculuğuyla Washington’a iletilen yeni önerilerin ardından ABD’nin nihai yanıtını beklediklerini açıkladı.

WASHINGTON'IN YANITI BEKLENİYOR

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları sırasında konuşan Erakçi, Katar üzerinden yürütülen görüşmelerin merkezinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için İran’ın ortaya koyduğu şartların bulunduğunu söyledi.

Erakçi, Katarlı arabulucularla yeniden görüştüklerini ve İran’ın taleplerinin nasıl karşılanabileceğine ilişkin çeşitli fikirlerin ele alındığını belirtti. Bu görüşmelerin ardından Katar’ın söz konusu önerileri ABD tarafına aktaracağını ifade eden Erakçi, Washington’dan kısa süre içinde yanıt beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, “Katar bu fikirleri ABD’ye sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran’a dönüyorum, bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran’da verilecek.” dedi.

NÜKLEER PAZARLIK İDDİASINA TAHRAN'DAN İTİRAZ

Görüşmelerin nükleer program karşılığında ekonomik ve siyasi tavizler üzerinden yürütüldüğüne ilişkin haberler ise Tahran tarafından reddedildi.

ABD basınında, Washington’ın İran’ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarına erişim sağlanmasının gündeme geldiği öne sürülmüştü. Axios, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin bu yönde bir teklif üzerinde durduğunu bildirmişti. Ancak Trump daha sonra bu haberleri reddederek İran’a herhangi bir taviz teklif etmediğini savundu.

Erakçi ise Tahran’ın nükleer dosyadaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

“İran’ın pozisyonu hiç değişmedi, bu konuda herhangi bir konuşma yapılmadı. Mevcut tartışmalar Hürmüz Boğazı ile ilgilidir.” ifadelerini kullanan Erakçi, nükleer program konusunda herhangi bir taviz verilmediğinin altını çizdi.

HÜRMÜZ İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

Erakçi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda ortaya koyduğu şartlardan geri adım atmadığını da açıkladı.

İranlı Bakan, boğazın ancak ABD’nin Tahran’ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacağını söyledi. İran’ın yeni önerisinin daha önce gündeme getirdiği yedi günlük planla bağlantılı olduğu belirtildi.

Erakçi, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz’ün normal deniz trafiğine yeniden açılması için yedi günlük somut bir plan sunduğunu ve uygulanmasının ABD’nin atacağı adımlara bağlı olduğunu açıklamıştı.

Tahran’ın önerisinde ABD’nin İran’a yönelik ekonomik ve deniz ablukasını sona erdirmesi, yaptırımları kaldırması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi talepler bulunuyordu. Bu adımların ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve daha kapsamlı müzakerelere geçilmesi öngörülüyordu.

"ŞARTLARIMIZ ADİL VE MANTIKLI"

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in de Hürmüz konusunda şartlar ortaya koyduğunu belirten Erakçi, boğazın açılmasını bu şartların yerine getirilmesine bağladı.

Erakçi, “İran’ın şartları tamamen adil ve mantıklıdır. Eğer ABD’liler anlaşma taraftarı olduklarını iddia ediyor ya da barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını söylüyorlarsa biz o çözüm yolunu sunarız.” dedi.

İranlı Bakan, bazı uluslararası basın kuruluşlarında Tahran’ın pozisyonunu yumuşattığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını savundu. Hürmüz’ün açılması için ortaya konulan şartların açık olduğunu belirten Erakçi, bu konuda herhangi bir esneklik pazarlığının yapılmadığını söyledi.

KATAR VE PAKİSTAN ÜZERİNDEN DİPLOMASİ SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki doğrudan temaslar sınırlı kalırken, Katar ve Pakistan üzerinden yürütülen mesaj trafiği son günlerde yeniden yoğunlaştı.

Erakçi’nin açıklamasına göre Katar, İran ile yaptığı son görüşmelerde ortaya çıkan fikirleri Washington’a aktaracak. ABD’nin nihai yanıtı da yine arabulucular üzerinden Tahran’a iletilecek.

İran tarafı böylece karar aşamasını Washington’dan gelecek cevaba bağlamış oldu.

“İRAN HEM SAVAŞA HEM DİPLOMASİYE HAZIR”

Erakçi, tüm bu diplomatik temaslara rağmen İran’ın askeri seçenekten vazgeçmediğini de belirtti.

İran’ın savaşa hazır olduğunu söyleyen Erakçi, aynı zamanda diplomasi kanalının açık tutulduğunu ifade etti.

“İran sürekli savaşa hazır ve onların eylemlerine askeri olarak karşılık veriyor. İran’ın söyleyecek sözleri var ve diplomasi alanında kendi mantığına uygun yol açıyor.” diyen Erakçi, Tahran’ın hem askeri karşılık kapasitesini koruduğunu hem de müzakere seçeneğini masada tuttuğunu söyledi.

Bundan sonraki kritik aşama ise Washington’ın Katar üzerinden iletilmesi beklenen yanıta çevrildi. İran, ABD’nin vereceği cevaba göre bir sonraki adımın Tahran’da belirleneceğini açıklarken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için müzakerelerin önündeki temel başlıklardan biri olmaya devam ettiği görülüyor.