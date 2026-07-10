ABD-İran Pakistan'da görüşecek iddiasına Tahran'dan jet yanıt: Teslim olmayacağız

Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya televizyonu, "üst düzey bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, ABD ve İran "teknik ekiplerinin" 12 Temmuz Pazar günü Pakistan'da bir araya geleceğini duyurdu. Ancak İran tarafından kısa süre sonra bu habere ilişkin yalanlama geldi.

AL-ARABİYA: ABD VE İRAN PAKİSTAN'DA GÖRÜŞECEK

Al-Arabiya'nın haberine göre, iki ülkenin teknik ekipleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeler gerçekleştirecekti. Haberde, görüşmelerin detaylarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, kaynağın "üst düzey" olduğu belirtildi. Bu iddia, bölgede devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı krizi sonrası taraflar arasında diplomatik temas ihtimalini gündeme getirdi.

İRAN'DAN YALANLAMA VE SERT MESAJ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakereler için hazırlıkların tamamlandığı veya teknik görüşmelerin devam edeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Kaynak, medya kuruluşlarına bu tür haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulunarak, müzakerelere ilişkin her türlü gelişmenin resmi İran kanallarından duyurulacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin "teslim olarak" çatışmayı sonlandırmayacağını vurguladı. Kalibaf'ın bu çıkışı, İran'ın ABD ile doğrudan müzakere masasına oturmayacağına yönelik daha önceki açıklamalarıyla örtüşüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da İsrail ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine misillemelerde bulunmuştu. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durması ve İran'ın boğazdan geçiş ücreti uygulaması, bölgedeki gerilimi tırmandırmıştı. Pakistan, daha önce de ABD ve İran arasında arabuluculuk girişimlerinde adı geçen ülkeler arasında yer almıştı. Ancak İran'ın yalanlaması, diplomatik temasların şimdilik askıda olduğunu gösteriyor.