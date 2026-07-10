Rusya'dan İran-ABD savaşı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

LAVROV: İRAN MESELESİ SONLANDIRILMALI

Basın toplantısında konuşan Lavrov, İran'la ilgili duruma işaret ederek, "Bu meselenin sonlandırılması lazım. Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir. Bu anlaşma da sadece İran'ı, komşu ülkeleri ve ABD'yi değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamalı" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, İran meselesinin çözümünde kapsayıcı bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı.

MOZAMBİK'E ASKERİ DESTEK

Lavrov ayrıca Mozambik ile stratejik ortaklığı geliştirme ve güçlendirme niyetinde olduklarını dile getirdi. Mozambik yönetiminin, ülkenin kuzeyinde terör tehdidini ortadan kaldırma yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil çeşitli destek sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da İsrail ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine misillemelerde bulunmuştu. Çatışmaların başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, küresel petrol piyasalarında arz endişeleri yaşanmıştı. Rusya, savaşın başından bu yana taraflara itidal çağrısı yaparken, Lavrov'un bu açıklamaları Moskova'nın İran konusundaki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

(AA)