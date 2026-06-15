Ankara-Moskova hattında sıcak temas: Fidan, Putin ile yüz yüze görüşecek

Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temaslar yeni bir ziyaretle devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Moskova programı kapsamında Rus yönetiminin üst düzey isimleriyle bir araya gelecek.

Ziyaretin en dikkat çeken ayağını Kremlin temasları oluşturuyor. Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra son dönemde uluslararası gündemi belirleyen krizler ele alınacak.

ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ankara'nın öncelikli başlıklarından birinin Rusya-Ukrayna savaşı olacağı belirtildi. Türkiye'nin çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü vurgulanırken, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi halinde ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun mesajı verildi.

Karadeniz'deki güvenlik dengeleri de görüşmelerin ana konularından biri. Türkiye'nin bölgede askeri gerilimin büyümesinin küresel etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, deniz ulaşımı ve enerji hatlarının güvenliğini esas alan çözüm önerilerini gündeme getirmesi bekleniyor.

ORTADOĞU DOSYALARI MASAYA TAŞINACAK

Moskova'daki temaslarda Ortadoğu dosyaları da geniş yer tutacak. Gazze'deki son durum, Suriye'de istikrar arayışları, İran ile ABD arasında başlayan yeni süreç ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. Ankara'nın bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki yaklaşımını Rus tarafına aktarması öngörülüyor.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Fidan'ın gündeminde Güney Kafkasya da bulunuyor. Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılmasını desteklediği ve bölgede sağlanacak istikrarın ekonomik ve siyasi açıdan yeni fırsatlar yaratacağı değerlendirmesini paylaşacağı ifade edildi.

İŞ İNSANLARIYLA TEMAS

Ziyaret kapsamında öne çıkan başlıklardan biri de ekonomi. Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluşacak olan Fidan'ın, ticaret, turizm ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi. Türkiye-Rusya hattında son yıllarda büyüyen ekonomik ilişkiler ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki son durum da görüşmelerin önemli başlıkları arasında bulunuyor.