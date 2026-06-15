ABD-İran mutabakatı sonrası Barrack’tan Erdoğan’a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgesel barış açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Erdoğan açıklamasında, sürecin kalıcı huzura dönüşmesi için gerilimi artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Erdoğan sosyal medya hesabından "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.

Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

TOM BARRACK'TAN ERDOĞAN'A DESTEK

Bu açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’tan Erdoğan'a destek niteliğinde bir yanıt geldi. Barrack, Erdoğan’ın diplomasi ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik yaklaşımını “takdire değer” olarak nitelendirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi ve bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik desteğini takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barış ile güvenliğe yönelik ortak bir bağlılık seçtiğinde ilerleme mümkündür” ifadelerini kullandı. Barrack’ın mesajı, Washington cephesinden sürece verilen destek olarak yorumlandı.