Son Dakika | MİT ABD-İran anlaşması için açıklama yaptı
Son dakika .... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD ve İran'ın imzalayacağı barış anlaşması için ilk açıklamasını yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında gündeme gelen barış anlaşmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Kalın, haberin memnuniyetle karşılandığını ancak sürecin zorlu müzakerelerle devam edeceğini söyledi.
“TEMKİNLİ BİR BEKLEYİŞİN İÇERİSİNDEYİZ”
MİT Başkanı Kalın, anlaşma haberine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak.
Bu süreçte destek veren başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur."
NELER OLDU?
ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından tarafların ön anlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşma haberini ilk olarak arabulucu ülkelerden Pakistan duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların tüm cephelerde askeri operasyonları durdurma konusunda uzlaştığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını ve ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
Anlaşmanın resmi imzasının 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de atılması bekleniyor. Mutabakatın ardından 60 günlük yeni bir müzakere sürecine geçilmesi planlanıyor. Bu süreçte İran’ın nükleer programı, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıkların masaya gelmesi bekleniyor.
Anlaşma haberinin ardından küresel piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.