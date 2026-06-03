ABD, İran limanına doğru seyreden bir tankeri vurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde uluslararası sularda seyreden ve İran'daki Hark Adası'na gitmekte olan Botsvana bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin füzeyle vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM’un X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, olayın detaylarına yer verildi. Açıklamaya göre, İran limanına doğru ilerleyen "M/T Lexie" adlı yüksüz petrol tankerine ABD güçleri tarafından "abluka tedbirleri" uygulandı.

"YAPILAN UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın, ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve yapılan uyarıları görmezden geldiği belirtildi. Açıklamada, uyarılara yanıt alınamaması üzerine tankerin makine dairesine füze ateşlendiği, geminin etkisiz hale getirilerek İran'a ulaşmasının engellendiği kaydedildi. (AA)