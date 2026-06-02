ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran, nükleer programın bir bölümünü müzakereyi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Rubio, “İran, ABD ile dağlarında gömülü olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda detaylı bir müzakereye girmek zorunda. Örneğin, 'Zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz' diye taahhütte bulunmaları gerek. Şimdi soru şu: Bunu hangi mekanizmalarla yapacağız? Bu müzakere edilebilir” ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'dan yanıt almanın ‘6 güne kadar sürebileceğini’ kaydederek, Tahran'la dolaylı müzakerelerin zor olduğunu ancak yine de savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Rubio’nun Kongre binasına gelişi öncesinde, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) kapatılmasına yönelik tepkiler nedeniyle bir grup gösterici tarafından protesto düzenlendi. USAID’in yeniden açılması talebiyle oturma eylemi yapan protestocuların polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)