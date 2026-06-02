Hamaney'in günler sürecek tören planı açıklandı: İran'da tarihi veda hazırlığı

İranlı yetkililer, ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze programına ilişkin yeni ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade'nin açıklamalarına göre, Hamaney için ülkenin üç önemli kentinde geniş katılımlı törenler düzenlenecek.

Paylaşılan bilgilere göre cenaze programının ilk durağı başkent Tahran olacak. Burada gerçekleştirilecek anma ve uğurlama etkinliklerinin en az 24 saat sürmesi bekleniyor. İran yönetimi, törenlerin milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşebileceğini değerlendirirken güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının da sürdüğü belirtildi.

TARİHLER HENÜZ AÇIKLANMADI

Tahran'daki programın ardından Hamaney'in naaşının dini merkezlerden biri olarak kabul edilen Kum kentine götürüleceği açıklandı. Burada yapılacak törenlerin ardından son durak olarak Meşhed şehrinde bir veda programı düzenlenecek.

Yetkililer, cenaze törenlerinin kesin tarihlerini henüz açıklamazken organizasyonun tüm ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Öte yandan Hamaney'in nihai defin yerinin, İran'ın en önemli dini mekanlarından biri olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olması planlanıyor.

SAVAŞIN İLK SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ilk saatlerinde Tahran'daki Filistin Caddesi üzerinde bulunan konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırıda Hamaney'in eşi, gelini ve 14 aylık torunu da hayatını kaybetmiş, olay ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. İran yönetimi, saldırıyı ülke tarihindeki en kritik güvenlik olaylarından biri olarak nitelendirirken, cenaze törenlerinin de bu nedenle olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi bekleniyor.