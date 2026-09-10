ABD Dışişleri Bakanı Rubio başkan adaylığı kararını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda şu aşamada bir planı olmadığını belirtti. NBC'nin haberine göre Rubio, özel görüşmelerde bu ihtimali değerlendirdiğini ve şu an için aday olmayı planlamadığını söyledi.

ŞU AŞAMADA ADAYLIK PLANI YOK

NBC'nin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Rubio, 2028 seçimlerinde aday olma meselesini ele aldı. Rubio, bu aşamada aday olmayı planlamadığını ifade etti.

KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Aynı kaynak, Rubio'nun ileride aday olma olasılığına "kapıyı açık bıraktığını" aktardı. Haberde, Rubio'nun bu konudaki tutumunu özel görüşmelerde dile getirdiği belirtildi.

2028 SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2028 seçimlerine henüz iki yıldan fazla süre olmasına rağmen, Cumhuriyetçi çevrelerde dikkatler şimdiden Trump sonrası olası bir adaylık yarışına çevrilmiş durumda. Başkan Yardımcısı JD Vance, çeşitli anketlerde erken favori olarak öne çıkıyor ve partinin önde gelen adaylarından biri olarak görülüyor. Rubio ise en sık dile getirilen alternatifler arasında yer alıyor. Texas Senatörü Ted Cruz da son dönemde başkan olmak istediğinin "sır olmadığını" açıklayarak yeni bir Beyaz Saray adaylığı spekülasyonunu yeniden alevlendirdi.