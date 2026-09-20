ABD büyükelçiliklerinden Orta Doğu için güvenlik uyarısı!

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri, Orta Doğu'da devam eden gerilimlere ilişkin bölgede yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikler, gerilimlerin "beklenmedik bir şekilde tırmanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamalarda, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da aralarında sivil havalimanının da bulunduğu çeşitli noktalara saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmaların "hızla tırmanabileceği" değerlendirmesine yer verildi. Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede "beklenmedik bir tırmanış" yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLEBİLİR

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca bölgede yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapanması ve seyahatlerde aksaklıklar yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması istendi.

Açıklamada, İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı noktaları hedef alma ihtimaline dikkat çekildi. Ayrıca ABD'nin diplomatik tesislerinin geçmişte de hedef alındığı belirtilerek, bu riskin Orta Doğu dışındaki bölgelerde bulunan tesisler için de geçerli olabileceği kaydedildi. (AA)