ABD askerleri yere kapanıp kırmızı halı temizledi! Çin lideri uçaktan inerken izledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ziyareti, Washington’daki temaslarının yanı sıra karşılama töreninden önce yaşanan sıra dışı görüntülerle de gündeme geldi. Şi’nin uçağı Maryland’deki Joint Base Andrews Hava Üssü’ne indikten sonra, ABD askerlerinin Çin lideri daha uçaktan çıkmadan kırmızı halı için yaptığı hazırlık dikkat çekti.

ASKERLER HALININ ÜZERİNE DİZ ÇÖKTÜ

Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan’ın uçaktan inmesine kısa süre kala üniformalı ABD askerleri kırmızı halının üzerine diz çöktü. Askerler, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki halıyı elleriyle temizledi, üzerindeki kusurları giderdi ve zemine düzgün biçimde yaymak için tek tek düzeltti.

Kısa süreli hazırlık sırasında bazı askerlerin elleri ve dizleri üzerinde halının üzerinde ilerleyerek yüzeyini kontrol ettiği görüldü. Çin heyetinden bazı yetkililerin de uçak kapısından bu çalışmaları izlediği görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anları gösteren yaklaşık 12 saniyelik video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde ABD askerlerinin, Şi’nin yürüyeceği kırmızı halıyı son anda elleriyle temizleyip düzelttiği görülüyordu.

Görüntülerin ardından ABD'deki sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma başladı. Bazı kullanıcılar askerlerin yaptığı hazırlığın görüntüsünü eleştirirken, bazı paylaşımlarda bunun devlet töreni öncesindeki protokol hazırlığının bir parçası olduğu belirtildi.

Şİ'YE GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Şi Cinping’in ziyareti için ABD tarafı oldukça kapsamlı bir karşılama töreni hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, Çin Devlet Başkanı ve Peng Liyuan’ı doğrudan uçağın yanında karşıladı. Trump’ın yabancı bir lideri Joint Base Andrews’ta uçak başında karşılamasının nadir görülen bir protokol uygulaması olduğunu aktarıldı.

Törende şeref kıtası, iki ülkenin milli marşları, 21 pare top atışı ve askeri uçuş gösterisi de yer aldı. B-1 bombardıman uçaklarının yanı sıra F-16 ve F-22 savaş uçakları da karşılama törenine eşlik etti.