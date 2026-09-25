Şi'ye hava atmak isteyen Trump dile düştü! "Yemin ederim gerizekalı bunlar"

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Eylül'de Maryland'deki Andrews Müşterek Üssü'nde gerçekleştirdiği karşılama töreni, diplomatik görüntülerden çok liderlerin uçakların geçişi sırasında verdiği tepkilerle gündeme geldi.

GÜÇ GÖSTERİSİ TERS TEPTİ

ABD'nin askeri gücünü sergilemek amacıyla düzenlenen törende, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı, iki lider milli marşlar sırasında yan yana dururken tören alanının üzerinden geçti. Görüntülerde Trump'ın uçakların gürültüsü karşısında yüzünü buruşturduğu görülürken, Şi'nin belirgin bir tepki vermeden geçişi izlediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar iki liderin mimikleri üzerinden karşılaştırmalar yaptı. Sosyal medyada özellikle Trump'ın uçakların sesinden irkilmesi ve Şi'nin sakin görüntüsü üzerinden "güç gösterisinin ters teptiği" yönünde yorumlar öne çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ABD'li gazeteci Ethan Levins, Trump'ın Şi'yi uçakların gürültüsüyle korkutmaya çalıştığını savundu. Levins, "Trump, Şi'yi gürültülü bir alçak uçuşla korkutmaya çalıştı. Şi kıpırdamadı. Trump irkildi. Şi patron" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Yaşlı ise Şi'nin yüz ifadesine dikkat çekerek, "Şi'nin suratındaki 'yemin ediyorum gerizekalı bunlar' ifadesi..." yorumunu yaptı.

Gazeteci Mehmet Ali Güller, ABD'nin askeri gücünü sergileme çabasının beklenen etkiyi yaratmadığını belirterek, "Güya Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i ABD savaş jetlerinin gücüyle etkileyecekler. Etkilenen Trump oldu, Şi gayet sakince 'nedir bu görgüsüzlük' der gibi baktı" dedi.

"Şİ 'PATRON BENİM' DEDİ"

Gazeteci Erkin Öncan ise görüntülerin ABD ve Çin diplomasi anlayışları açısından dikkat çekici olduğunu belirterek, "Üzerlerinden uçak geçen Trump ve Şi'nin yüz ifadeleri Amerikan ve Çin diplomasisi canlı karşılaştırması olmuş. Trump 'Come ooon' tadında mimikleriyle tam bir Amerikalı. Şi ise Çin diplomasisinin binlerce yıllık 'duygu belli etme, niyet belli etme, hiçbir şey belli etme' felsefesiyle tam bir Çinli yetkili" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bayram Zilan da Trump'ın Şi karşısındaki güç gösterisi üzerinden yaptığı yorumda, "Trump, Çin'e patronun kim olduğunu göstermeye çalışıyordu. Fakat gösteri elinde patladı. Şi Cinping 'patron benim' dedi" ifadelerini kullandı.

YORUM ÜSTÜNE YORUM YAĞDI

Çin haber ajansı China Pulse ise iki liderin görüntülerini karşılaştırdı. Platform, "Trump, Şi Cinping'in B-1'lerin geçişi karşısında hayranlıkla tepki vermesini umuyordu. Ancak tam tersi oldu: Trump, sanki uçağın gürültüsünü beklemiyormuş gibi şaşkın bir tepki verirken, Şi Cinping son derece sakin ve soğukkanlı kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "Trump, Çinli başkanı etkilemek istiyordu ama Şi Cinping'in suratına bak, umurunda bile değil" yorumunu yaptı.

JackTheRippler adlı hesap ise “Trump, Şi Cinping'in B-1'lerin geçişi karşısında hayranlıkla tepki vermesini umuyordu. Ancak tam tersi oldu. Trump, sanki uçakların bu kadar gürültülü olmasını beklemiyormuş gibi şaşkın bir tepki verirken, Şi Cinping son derece sakin ve soğukkanlı kaldı.” ifadelerini kullandı.

B-1 LANCER GÜÇ GÖSTERİSİNİN MERKEZİNDEYDİ

Törende kullanılan B-1 Lancer, ABD Hava Kuvvetleri'nin üç stratejik bombardıman uçağı tipinden biri olarak biliniyor. Diğer iki uçak B-52 Stratofortress ve hayalet bombardıman uçağı B-2 Spirit.

Ses hızının üzerine çıkabilen B-1, değişken geometrili kanatlara sahip. Kanatların uçuş sırasında geriye doğru yatırılabilmesi, yüksek hızlarda aerodinamik direncin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Şi, Trump ile Rusya, İran, yapay zeka, ticaret ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda başlığı görüşmek üzere ABD'ye gelmişti. Ancak Andrews Üssü'ndeki karşılama töreninden geriye, resmi temaslardan önce iki liderin B-1 uçaklarının gürültüsü karşısındaki görüntüleri ve bu görüntüler üzerinden yapılan binlerce sosyal medya yorumu kaldı.