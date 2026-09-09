8 yaşındaki çocuk deniz suyu yuttu, hastanelik oldu: 5 kilometre koşan çocuk 1 kilometrede tıkanıyor

İngiltere’nin Dorset bölgesinde denize giren 8 yaşındaki Keeva Hollow, bir dalganın çarpması sonucu deniz suyu yuttuktan sonra ciddi şekilde hastalandı. İki gün hastanede tedavi gören Keeva’ya Campylobacter enfeksiyonu teşhisi konuldu. Annesi, kızının hastalığının deniz suyu yutmasının ardından başladığını belirtti.

BİR DALGA ÇARPTI, DENİZ SUYU YUTTU

Keeva, 3 Ağustos’ta ikiz kardeşi Cornelia ile birlikte Avon Beach’te denize girdi. Annesi Aisling Mccarthy’nin aktardığına göre, denizdeyken bir dalga Keeva’ya çarptı ve 8 yaşındaki çocuk büyük miktarda deniz suyu yuttu.

Ertesi sabah halsiz ve iştahsız olduğu belirtilen Keeva’nın ateşi yükseldi. Yolculuk sırasında neredeyse bütün gün uyuyan çocuğun durumu kısa sürede kötüleşti.

ŞİDDETLİ İSHAL VE KANLI DIŞKI GÖRÜLDÜ

Keeva’nın annesi, kızının şiddetli ishal yaşadığını ve dışkısında kan gördüğünü belirtti. Bunun üzerine Keeva acil servise götürüldü.

Sputnık'in haberine göre, hastanede serum tedavisi uygulanan çocuğa yapılan testlerin ardından Campylobacter enfeksiyonu teşhisi konuldu. Annesi, Campylobacter bakterisinin gıda zehirlenmesine de yol açabildiğini ancak kızının et tüketmediğini ve hastalığının deniz suyu yutmasının hemen ardından başladığını söyledi.

İkiz kardeşi Cornelia’nın ise herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.

ANNESİ ENFEKSİYONUN DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLANDIĞINA İNANIYOR

Aisling Mccarthy, kızının enfeksiyonunun kesin nedeninin deniz suyu olduğuna inandığını ifade etti. Hastanede iki gün kalan Keeva’nın sağlığının henüz tamamen düzelmediği belirtildi. Annesi, daha önce oldukça hareketli olan kızının artık çabuk nefes nefese kaldığını söyledi.

Keeva’nın daha önce annesine 5 kilometrelik koşularda eşlik edebildiği, ancak şimdi 1 kilometreyi tamamlamakta bile zorlandığı aktarıldı.

KİLO VERDİ, DENİZE GİRME KORKUSU BAŞLADI

Mccarthy ayrıca kızının ciddi şekilde kilo verdiğini belirtti. Annesine göre Keeva’nın yaşadığı süreçte en büyük sorunlardan biri ise denize girme korkusu oldu.

CAMPYLOBACTER ENFEKSİYONU NEDİR?

Campylobacter enfeksiyonu, sindirim sistemini etkileyen ve en sık akut ishale yol açan bakteriyel bir bağırsak enfeksiyonudur. Enfeksiyonun belirtileri arasında ishal, bazen kanlı ishal, mide krampları ve karın ağrısı, ateş, kusma ve bulantı yer alır.

CAMPYLOBACTER NASIL BULAŞIR?

Campylobacter enfeksiyonu; çiğ veya az pişmiş kümes hayvanlarının, özellikle tavuk ve hindi etinin tüketilmesi, kontamine içme suyu, pastörize edilmemiş süt ve enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.