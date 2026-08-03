8 bin metrelik zirvede umutlar tükendi! Rekortmen dağcı ve ekibi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karakurum Dağları'nda bulunan 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te perşembe günü meydana gelen çığ felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Pakistan Dağcılık Kulübü, yaklaşık 5 bin 700 metre irtifada dört dağcının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bulunan kişiler arasında, İngiliz vatandaşı olan ve dağcılık dünyasının en tanınan isimlerinden Nirmal Purja da yer aldı. Purja'nın liderliğini yaptığı uluslararası tırmanış ekibindeki 10 kişinin çığ felaketinde yaşamını yitirdiği, daha önce şirketi Elite Expeditions tarafından duyurulmuştu. Kurtarma ekiplerinin ulaştıkları cenazeleri, bölgedeki Japon kampına nakletmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

KAYIP ALTI DAĞCIDAN UMUT KESİLDİ

Pakistanlı yetkililer daha önce ekipte bulunan ABD vatandaşı Mallory Geis, Ummanlı Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy ve Nepalli Pur Bahadur Gurung'un da cansız bedenlerinin çıkarıldığını açıklamıştı.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sözcüsü Naila Kiani, dört yeni cesedin bulunmasının ardından hâlâ ulaşılamayan altı dağcının da hayatta olma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirterek, tamamının yaşamını yitirmiş olmasının beklendiğini ifade etti.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Facia, uluslararası kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Prens William, askerlik kariyerinin ardından dağcılık alanındaki başarılarıyla dünya çapında tanınan Purja'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Nepal Başbakanı Balendra Şah ise hayatını kaybedenlerin altısının Nepalli olduğunu hatırlatarak, "Bu kayıp hepimizi derinden sarstı. Onların cesareti ve mirası gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

DAĞCILIK TARİHİNE GEÇMİŞTİ

İngiliz ordusunda 16 yıl görev yapan, bunun 10 yılını özel kuvvetlerde geçiren Nirmal Purja, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesinin tamamına yalnızca 189 günde tırmanarak dünya rekoruna imza atmıştı.

Bu sıra dışı başarı daha sonra "14 Zirve: İmkansız Yok" adlı belgeselle dünya çapında geniş kitlelere ulaştı. İngiltere'de eşi ve üç yaşındaki kızıyla yaşayan Purja, son sosyal medya paylaşımında ek oksijen kullanmadan tüm 8 bin metrelik zirvelere iki kez çıkan ilk insan olmayı hedeflediğini ve bu plan kapsamında Broad Peak tırmanışına başladığını açıklamıştı.

İlk başarılı tırmanışı 1957 yılında gerçekleştirilen Broad Peak, Karakurum Dağları'nın en zorlu ve ölümcül zirveleri arasında gösteriliyor. Sert hava koşulları, yüksek çığ riski ve teknik parkurları nedeniyle dağcılar için dünyanın en tehlikeli tırmanış rotalarından biri olarak kabul ediliyor.