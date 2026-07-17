Cilo Sat Dağı'nda dağcı 5 gündür kayıp! Valilik bölgeye yasak getirdi

Hakkari'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile profesyonel dağcılar çalışmalara katılırken, aramalara helikopter ve dronla da havadan destek veriliyor.

İHBARIN ARDINDAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'na tırmandı. 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi'nde tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra Işık'tan haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi itfaiyesi ve diğer destek ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kayıp dağcıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 4 bin metreyi aşan rakımda, sarp kayalıklar ve zorlu hava koşullarına rağmen ekipler, Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde belirlenen güzergahları tek tek kontrol ediyor. Van AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda insansız hava araçları ve dronlarla geniş kapsamlı tarama yapılıyor.

BÖLGE GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçe sınırlarındaki Kırıkdağ Mahallesi Bala Yaylası mevkisinde 13 Temmuz'da dağcılık faaliyetinde kaybolduğu değerlendirilen kişinin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, bölgenin, geçici olarak yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi, arama ekiplerinin çalışma alanlarında ilave risk oluşmasının önlenmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla arama ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde dağcılık, zirve tırmanışı, trekking (doğa yürüyüşü) ve benzeri sportif faaliyetler geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu yasak, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanıncaya kadar yürürlükte olacak olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları, görevli personelin yönlendirmelerine riayet etmeleri ve zorunlu olmadıkça arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelere girmemeleri önemle rica olunur." (DHA)