56 milyon liralık taşı yıllarca kapı tutacağı olarak kullanmış

Romanya'da yaşlı bir kadının dere yatağında bularak evinde kapı tutacağı yaptığı kırmızı taş, bilim dünyasını şaşkına çeviren dev bir keşfe dönüştü. Kadının ölümünün ardından mirasçısının şüphelenmesiyle uzmanlara teslim edilen 3,5 kilogramlık kütlenin, yaklaşık 1 milyon euro (56 milyon TL) değerinde son derece nadir bir kehribar külçesi olduğu belirlendi.

HIRSIZLAR BİLE DEĞERİNİ ANLAMADI

Buzau bölgesine bağlı Colti köyünde yaşayan yaşlı bir kadın, nehir erozyonunun yüzeye çıkardığı devasa taşı sıradan bir dere çakılı zannederek yatak odasının kapısını sabitlemek için kullanmaya başladı. Evin soyulduğu bir hırsızlık vakasında altın takıların çalınmasına rağmen hırsızların dahi fark etmeyip arkada bıraktığı taş, kadının 1991 yılındaki vefatına kadar onlarca yıl yerinde kaldı. Evi devralan mirasçının dikkati sayesinde Romanya devlet makamları devreye girerek nesneyi koruma altına aldı.

POLONYA'DAKİ LABORATUVARDA KESİNLEŞTİ

Yetkililer tarafından Polonya'daki Krakow Tarih Müzesi laboratuvarlarına gönderilen fosil reçine, kapsamlı bilimsel analizlerden geçirildi. Polonyalı uzmanlar, 3,5 kilogram ağırlığındaki kütlenin 38,5 milyon ila 70 milyon yıl aralığında orijinal bir kehribar olduğunu kesinleştirdi. Ham kehribarların doğada genellikle birkaç gram halinde bulunması, bu dev parçayı dünyada türünün en nadir örneklerinden biri yaptı.

MİLYONLARCA YILLIK İKLİM ARŞİVİ

Koyu kırmızı ve siyaha çalan rengiyle bilinen yerel kehribar külçesi, Romanya hükümeti tarafından ulusal hazine ilan edilerek Buzau İl Müzesi bünyesinde sergilenmeye başlandı. Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, piyasa tahminlerinin ötesinde nesnenin bilimsel ve kültürel değerinin parayla ölçülemeyeceğini ve paha biçilemez olduğunu vurguladı. Antik iğne yapraklı ormanların mirası sayılan dev kütle, tarih öncesi çevre koşulları ve Avrupa kıtasının antik iklimine dair benzersiz bir jeolojik arşiv sunuyor.