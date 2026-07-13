40 katlı oteli santim santim aşağı indirdiler: Her gün bir katı gizlice silindi

Japonya'nın başkenti Tokyo merkezindeki 40 katlı tarihi Grand Prince Hotel Akasaka, çevreye zarar veren geleneksel patlatma yöntemleri yerine yukarıdan aşağıya doğru içeriye doğru küçültülerek çevre dostu bir yöntemle yıkıldı. 2013 yılında tamamlanan bu yenilikçi süreç, yoğun nüfuslu şehirlerdeki kentsel mühendislik çalışmaları için önemli bir referans haline geldi.

GÖKYÜZÜNDE GİZLİ YIKIM

Dünyaca ünlü mimar Kenzo Tange tarafından tasarlanan ve yaklaşık 139 metre yüksekliğe sahip olan ikonik otel, 1980'lerde hizmete girdi. Tesis 2011 yılında faaliyetlerine son verince binanın yoğun nüfuslu ve binalarla çevrili bir alanda nasıl yıkılacağı sorusu gündeme geldi.

Japon inşaat şirketi Taisei, geleneksel patlatma yönteminin yaratacağı geniş güvenlik alanı ihtiyacı, yoğun toz bulutu, çevreye fırlayabilecek maddeler ve yüksek gürültü kirliliğini önlemek amacıyla sıradışı bir teknoloji geliştirdi.

TOZ VE GÜRÜLTÜ TARİHE KARIŞTI

Tecorep adı verilen sistem kapsamında binanın en üst katlarına dışarıya tamamen kapalı bir söküm ünitesi yani bir yıkım fabrikası kuruldu. Geçici sütunlar ve hidrolik krikolar yardımıyla tavan aşağıya doğru kademeli olarak indirilirken, iç vinçler vasıtasıyla sökülen malzemeler aşağıya taşındı.

Uluslararası teknoloji ve inovasyon dergisi Wired tarafından yayınlanan verilere göre bu kapalı yapı sayesinde toz yayılımı yüzde 90 oranında azaltıldı. Mühendisler gürültü miktarını 17 ila 23 desibel seviyesine düşürmeyi başarırken süreçteki emisyon miktarında da yüzde 85 oranında bir azalma sağlandı.

METROPROLLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Bu teknoloji yıkım sırasında enerji tüketimi ve atık üretimini tamamen sıfırlamasa da tüm bu süreçlerin kapalı bir yapı içinde kontrol edilmesini olanaklı kılıyor. Tokyo'da elde edilen bu büyük başarı, özellikle eski binaların işlek caddelerle ve altyapı ağlarıyla iç içe olduğu yoğun nüfuslu büyük metropoller için uygulanabilir bir mühendislik referansı sayılıyor.