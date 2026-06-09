Singapur'da geleneksel şantiye anlayışını tamamen ortadan kaldıran bir yöntemle iki dev kule yükseliyor. Evlerin yüzde 80'i fabrikada boyasından musluğuna kadar bitirilip tırlarla şantiyeye taşınıyor ve oyuncak gibi üst üste diziliyor.

Singapur, alışılmış inşaat yöntemlerinin tamamen dışına çıkarak inşaat sektöründe büyük bir değişime imza atıyor. Kentte yükselen Avenue South Residences projesi, binanın neredeyse tamamının bir fabrikada üretilip şantiyede sadece yapboz gibi birleştirilmesiyle inşa ediliyor.

"Prefabrik Bitmiş Hacimsel İnşaat" (PPVC) adı verilen bu sıra dışı yöntemde, 56 katlı iki gökdelenin yapım aşamaları ezber bozuyor. Projedeki yapı ünitelerinin yüzde 80'i şantiye ortamı yerine, şehir dışındaki kontrollü fabrikalarda tamamlanıyor.

BOYA, FAYANS VE MUSLUKLAR FABRİKADA TAKILIYOR

Gökdeleni oluşturan odalar şantiyeye getirilmeden önce fabrikada su yalıtımından fayanslarına, boyasından pencerelerine kadar hazır hale getiriliyor. Hatta mutfak dolapları, sıhhi tesisat ve elektrik hatları bile odaların içine monte edilmiş vaziyette bloklar halinde tırlara yükleniyor. Şantiyeye getirilen bu dev hazır odalar, vinçler yardımıyla üst üste konularak ana dikey yapıya kilitleniyor.

Tasarımı üstlenen ADDP Architects mimarları, üretimin şantiye dışına kaymasının kentsel yaşamı doğrudan rahatlattığını vurguluyor. Bu yöntem sayesinde şehir merkezindeki şantiye alanında oluşan atık miktarı, çevre kirliliği ve iş makinesi gürültüsü en aza iniyor. Ayrıca açık havada hava koşullarından etkilenen geleneksel inşaatların aksine, fabrika ortamındaki üretim standart dikey mimari süreçlerini hızlandırıyor.

HÜKÜMET BU YÖNTEMİ ZORUNLU KILDI

Modüler yapılar daha önce müstakil evler veya birkaç katlı binalar için kullanılırken, bu projenin 200 metrelik iki dev kuleye uygulanması kentsel mimaride yeni bir dönemi başlattı. Singapur Yapı ve İnşaat Kurumu (BCA), bu sistemin iş gücü ihtiyacını azalttığını ve zamandan tasarruf sağlayarak üretkenliği yüzde 40'a kadar artırdığını belirtiyor. Yöntemin verimliliği nedeniyle Singapur hükümeti, bu arazideki projenin PPVC teknolojisiyle yapılmasını resmi olarak zorunlu tuttu.

Bu yıl tamamlandığında binden fazla daireye ev sahipliği yapacak olan gökdelenler, kentsel dokuda da ilginç bir tezat oluşturuyor. 200 metrelik bu iki hazır kule, hemen yanlarında bulunan 4 katlı eski geleneksel binaların ve ağaçlıklı caddenin yanı başında yükseliyor. Bloklar arasına serpiştirilen 16 küçük teras ile 19. ve 36. katlardaki büyük yeşil ortak alanlar da bu dev yapbozun parçaları olarak şantiyede yerlerine yerleştiriliyor.