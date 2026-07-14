39 katlı gökdelen 10 dakika boyunca beşik gibi sallandı: Deprem sandılar ama gerçek başka çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan 39 katlı Techno Mart binasında yaşanan ve yaklaşık 10 dakika boyunca üst katlarda hissedilen gizemli sarsıntının nedeni, mühendislik araştırmalarıyla ortaya konuldu.

Yapılan incelemeler, binadaki titreşimin deprem ya da yapısal bir arızadan değil, spor salonunda gerçekleştirilen ritmik egzersizlerin neden olduğu mekanik rezonans olayından kaynaklandığını gösterdi.

İLK ŞÜPHE DEPREM VE YAPISAL ARIZA OLDU

Olay sırasında binanın üst katlarında çalışanlar ve ziyaretçiler dikey titreşim hissederken, ilk değerlendirmelerde deprem, şiddetli rüzgar veya temel kaynaklı bir sorun ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak bölgede herhangi bir deprem kaydedilmemesi ve binada yapısal bir probleme rastlanmaması üzerine mühendisler araştırmalarını bina içerisindeki faaliyetlere yöneltti.

TİTREŞİMİN KAYNAĞI SPOR SALONUNDAKİ TAE BO DERSİ ÇIKTI

İncelemeler sonucunda sarsıntının kaynağının binanın 12. katındaki spor salonunda düzenlenen Tae Bo egzersizleri olduğu belirlendi. Dövüş sporları ve aerobik hareketlerini bir araya getiren egzersiz sırasında katılımcıların ritmik zıplama ve adımlama hareketlerinin yaklaşık 2,7 Hertz frekansına ulaştığı tespit edildi.

Bu değerin, binanın doğal titreşim frekansıyla örtüşmesi nedeniyle mekanik rezonans oluştuğu ve titreşimlerin üst katlarda hissedilecek seviyeye ulaştığı açıklandı.

KONTROLLÜ TESTLERLE AYNI TİTREŞİM YENİDEN OLUŞTURULDU

Araştırmayı yürüten mühendisler, teoriyi doğrulamak amacıyla kontrollü testler gerçekleştirdi. Aynı ritmik hareketlerin yeniden uygulanmasıyla titreşimler tekrar üretildi ve mekanik rezonans açıklaması doğrulandı.

The Korea Times'ın aktardığı değerlendirmede, "Kontrollü tekrarlama, mekanik rezonansa dayalı açıklamayı güçlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar, tek başına her bir adımın oluşturduğu kuvvetin bu etkiyi açıklamaya yetmediğini, belirleyici unsurun hareketlerin binanın doğal frekansıyla aynı ritimde tekrarlanması olduğunu vurguladı. Bu durum, salıncağın doğru ritimle itilmesi sonucu salınımın giderek büyümesine benzer bir enerji birikimine neden oldu.

BİNADA YAPISAL HASAR TESPİT EDİLMEDİ

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde binada herhangi bir yapısal hasar, taşıyıcı sistemde zayıflama ya da çökme riski bulunmadığı belirlendi. Uzmanlar, olayın yüksek katlı yapıların insan kaynaklı ritmik hareketlerden nasıl etkilenebileceğini gösteren en dikkat çekici mühendislik örneklerinden biri olarak literatüre geçtiğini belirtti.