Çekmeköy'de Pisa kulesi gibi yatan binanın akıbeti belli oldu: Başkan bizzat açıkladı

İstanbul Çekmeköy'de bir bina sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın paylaşımı ile gündeme oturdu. Deprem tehlikesinin her an bulunduğu mega kentte yeni yapılan bir binanın eğimi vatandaşların tepki göstermesine neden olurken sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Ne olduğu merak edilen binaya dair son durum Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yerinde incelemeleriyle ortaya çıktı.

ÇEKMEKÖY'DE PİSA KULESİ GİBİ YATAN BİNANIN AKIBETİ BELLİ OLDU

Çekmeköy’deki o binanın eğik olduğu iddiası üzerine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, teknik ekiplerle birlikte adreste inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğu açıklandı.

Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yapılan değerlendirmelerde binanın dört dörtlük ve tamamen projesine uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Çerkez ayrıca, binada yapı denetim firmasının kontrollerinin sürdüğünü, belediyenin bölge mühendisi ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin de sahada denetim yaptığını belirtti.

BAŞKAN BİZZAT AÇIKLADI

İncelemeleri yerinde kendisinin de yaptığını ifade eden Çerkez, binanın ruhsatına uygun olduğunu ve herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.

Çerkez, binanın durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok."

"Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor"

Gündem olan o bina dronla havadan görüntülendi. (DHA)