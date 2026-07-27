350 tonluk devi 482 gün boyunca yollarda sürüklediler

Almanya'da Speyer Teknik Müzesi ile Sinsheim Teknik Müzesi arasındaki 39 kilometrelik mesafeyi aşmak için yola çıkan emekli U17 denizaltısı, 482 gün süren devasa bir lojistik operasyonla hedefine ulaştı.

Alman Donanması'nda 1973-2010 yılları arasında görev yapan 350 tonluk U17 denizaltısı, müzede sergilenmek üzere sıradışı bir yolculuğa çıkarıldı. Normal koşullarda arabayla sadece 40 dakika süren iki müze arası mesafe, nehirler, otoyollar ve dar sokaklar aşılarak tam 482 günde katedildi.

SOKAKLAR BOŞALTILDI TRENLER DURDURULDU

Dev yapının karadaki nakliyesi için 30 akslı ve 240 tekerlekli özel bir römork kullanıldı. Saatte 10 kilometre hızla ilerleyen taşıma sistemi nedeniyle güzergahtaki otoyollar kapatıldı, tren seferleri durduruldu ve trafik ışıkları ile levhalar söküldü. Taşıma yapısıyla birlikte uzunluğu 90 metreye, yüksekliği ise 10 metreye ulaşan devasa kütle şehir içlerinden güçlükle geçti.

KÖPRÜLERİN ALTINDAN GEÇMEK İÇİN YANA YATIRILDI

Operasyonun en riskli bölümü ise su yollarında yaşandı. Neckar Nehri üzerindeki alçak köprülerin altından geçebilmek için duba üzerindeki denizaltı tam 73 derece yana yatırıldı. Sinsheim Teknik Müzesi yetkilileri, duba üzerinde gerçekleştirilen bu manevrayı daha önce sadece karada denenmiş en karmaşık anlardan biri olarak tanımladı.

EMEKLİ DEV YENİ EVİNDE SERGİLENECEK

Maksimum 100 metre derinliğe dalabilen, 48 metre uzunluğundaki askeri denizaltı 23 kişilik mürettebat kapasitesine sahipti.

Zorlu yolculuğu internet üzerinden canlı yayınlanan 1.100 kW motor gücündeki tarihsel yapı, Sinsheim Teknik Müzesi'ne ulaştırılarak ziyaretçilerin erişimine açıldı.