5 ton ağırlığında, 5 metre yüksekliğinde: İki katlı bina büyüklüğündeki motoru metrelerce sürdü

İtalyan tasarımcı Fabio Reggiani'nin imzasını taşıyan 5,10 metre yüksekliğindeki ve 5 ton ağırlığındaki dev motosiklet, İtalya'da 100 metrelik parkuru başarıyla geçerek Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

İtalya'nın Montecchio Emilia beldesinde tasarlanan devasa motosiklet, ezberleri tamamen bozdu. Sınırları zorlayan mühendislik projesi kapsamında üretilen araç, 5,10 metre yüksekliği ve 10,03 metre uzunluğuyla adeta 2 katlı bir binanın boyutlarına ulaştı. Şehir içi ağır kamyonlardan bile daha uzun olan bu dev yapının kalbinde ise 280 beygir güç üreten 5,7 litrelik V8 motor yer aldı.

DESTEK TEKERLEKLERİ OLMADAN 100 METRE SÜRDÜ

Guinness Kuralları gereği bir aracın rekor kırabilmesi için sadece heykel gibi durması yeterli sayılmıyor. Dev makinenin kendi gücüyle en az 100 metre mesafe katetmesi ve bir sürücü tarafından yönlendirilmesi şart koşuldu. Tescil sürüşü öncesinde araçtaki destek tekerlekleri tamamen çıkarıldı. Reggiani, 3 ileri ve 1 geri vites sistemine sahip olan 5 tonluk dev kütleyi tek başına yönlendirerek 100 metrelik parkuru sorunsuz tamamladı.

HEM EN YÜKSEK HEM EN AĞIR MOTOSİKLET

Geleneksel motosikletlerin hafiflik ve kıvraklık odaklı yapısına meydan okuyan bu çalışma, iki farklı unvanı aynı anda kazandı. Yapılan testlerin ardından araç, hem "Dünyanın En Yüksek Sürülebilir Motosikleti" hem de "Dünyanın En Ağır Sürülebilir Motosikleti" olarak tescil edildi. İtalyan tasarımcının bu sıra dışı projesi, extrem mühendislik alanında eşine az rastlanır bir başarı olarak tarihe geçti.