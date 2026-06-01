3,5 saatlik uçuş kabusa döndü! Bir yolcunun bluetooth ismi seferi bitirdi

ABD ile İspanya arasında sefer yapan bir yolcu uçağında yaşanan sıra dışı olay, yüzlerce yolcuya saatler süren gecikme yaşattı. New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Palma de Mallorca'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 767 tipi uçak, havada yaklaşık üç buçuk saat geçirdikten sonra geri dönmek zorunda kaldı.

UÇUŞ EKİBİNİN UYARILARINA UYULMADI

190 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu uçakta güvenlik alarmı verilmesine neden olan olayın, bir yolcunun Bluetooth cihazına verdiği isimden kaynaklandığı belirtildi. Hava trafik kontrol kayıtlarına göre söz konusu isim, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilebilecek ifadeler içerince durum yetkililere bildirildi.

İddialara göre kabin ekibi, şüpheli cihazın tespit edilebilmesi için yolculardan Bluetooth bağlantılarını kapatmalarını istedi. Ancak yapılan kontroller sırasında iki cihazın sinyal vermeye devam ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine uçuş ekibi ve şirket operasyon merkezi arasında yapılan değerlendirmelerin ardından uçağın geri dönmesine karar verildi.

UÇAK ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Atlantik üzerinde rotasını değiştiren uçak, güvenlik önlemleri altında Newark Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sonrası yolcular tahliye edilirken hem yolcular hem de bagajlar detaylı güvenlik taramasından geçirildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, ilk bulgular alarmın dijital bir cihazın isminden kaynaklandığını gösterdi.

Son yıllarda elektronik cihazlar üzerinden yapılan şakalar veya yanlış anlaşılabilecek ifadeler nedeniyle havacılık sektöründe güvenlik prosedürlerinin daha hassas şekilde uygulandığı biliniyor. Yetkililer, olayın gerçek bir tehdit içerip içermediğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini belirtti.