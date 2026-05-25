Yamaç paraşütüyle atlayan kadına uçak çarptı: Görüntüsü ortaya çıktı

Yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki Sabrina isimli bir kadın, havada ölümle burun buruna geldi.

Olay, Avusturya’daki Schmittenhöhe Dağı üzerinde meydana geldi. Havada süzülen Sabrina’nın paraşütü, alçaktan geçen küçük bir gezi uçağının kanadına takıldı. Çarpmanın etkisiyle paraşüt ortadan ikiye ayrıldı.

Görüntülerde, Sabrina’nın gökyüzünde savrulduğu ve paraşütün parçalarının etrafında döndüğü anlar yer aldı.

SON ANDA YEDEK PARAŞÜTÜNÜ AÇTI

Paraşütü tamamen parçalanan Sabrina ise hızla irtifa kaybederken soğukkanlılığını korudu.

44 yaşındaki kadın, acil durum paraşütünü açmayı başarınca facianın eşiğinden dönüldü. Yetkililer, Sabrina’nın hızlı hareket etmesinin hayatını kurtardığını belirtti.

Kazanın ardından Instagram hesabından açıklama yapan Sabrina, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum. Birkaç morluk dışında bana hiçbir şey olmadı.”

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası Sabrina’nın polis helikopteriyle bölgeden alınarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, küçük gezi uçağının da Zell am See Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. 28 yaşındaki pilot ise paraşütçüyü fark ettiğinde kaçmasının mümkün olmadığını söyledi.