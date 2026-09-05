286 günlük deniz görevi bitti! ABD askerleri soluğu manikürcüde aldı

Tayland’ın turizm merkezlerinden Pattaya, bu kez tatilcilerden çok ABD Donanması personelinin hareketliliğiyle gündeme geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan yaklaşık 5 bin asker, 286 gün boyunca denizde kaldıkları görevin ardından kente çıkarma yaptı. Uzun süren görevin ardından askerlerin gelişi, sezonun sakin geçtiği bölgede işletmeler için de beklenmedik bir hareketlilik oluşturdu.

Pattaya’ya ayak basan askerlerin ilk tercihi ise kentin dünyaca bilinen eğlence hayatı olmadı. Aylarca gemide kalan personel, öncelikle kişisel bakımlarını yaptırmak, yeni kıyafetler almak ve karada sıcak yemek yemek için mağaza ve restoranlara yöneldi. The Guardian'ın aktardığına göre Colour Nail isimli salonda kadın ve erkek askerler pedikür yaptırırken, işletmenin önünde çok sayıda askerin sıra beklediği görüldü.

TAYLAND MUTFAĞININ TADINI ÇIKARDILAR

Denizde geçirilen ayların ardından karadaki yemek seçenekleri de askerler için ayrı bir önem taşıdı. Mürettebat, "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında sürdürülen yoğun faaliyetler sırasında gemide zaman zaman taze gıdaya ulaşmakta zorlandıklarını anlattı. Bazı askerler, görev süresince pişmemiş et ve patates yemek zorunda kaldıklarını belirtirken, Pattaya'da yerel mutfağın tadını çıkarmanın kendileri için uzun süren görevin ardından önemli bir rahatlama olduğunu söyledi.

GÜNLÜK CİRO 3 KATINA ÇIKTI

Ziyaret yalnızca askerlerin ihtiyaçlarını karşılaması açısından değil, Pattaya ekonomisi bakımından da dikkat çekti. Aylardır para harcama imkanı bulamayan binlerce personelin kente gelmesiyle mağazalar, restoranlar ve diğer işletmelerde satışlar arttı. Pattaya Belediye Başkanı Poramet Ngampichet, ABD'li askerlerin kentte yaklaşık 100 milyon baht, yani 3 milyon dolar civarında harcama yapmasının beklendiğini açıkladı. Bazı giyim mağazalarında günlük cironun normal seviyenin üç katına çıktığı belirtilirken, işletmelerin bir bölümü askerlere özel indirimler uygulamaya başladı.

KIRMIZI FENER BÖLGESİNE YASAK

Askerlerin eğlence tercihleri konusunda ise belirli sınırlamalar getirildi. ABD'li personele Pattaya'nın kırmızı fener bölgesi olarak bilinen Soi 6'daki barlara gitme izni verilmedi. Buna karşın kentin ünlü eğlence noktası Walking Street'e girişlerine izin çıktı. Gece boyunca bar ve kulüplerde vakit geçiren askerlerin, kendileri için belirlenen kurallar doğrultusunda hareket ettiği aktarıldı.

ABD ASKERLERİNİN TERCİHİ

Pattaya ile ABD ordusu arasındaki bağ ise yeni değil. Vietnam Savaşı döneminden itibaren Amerikan askerlerinin dinlenme ve izin merkezlerinden biri olan kent, USS Abraham Lincoln mürettebatının ziyaretiyle yıllar sonra yeniden binlerce ABD'li askerin hareketliliğine sahne oldu. 286 günlük deniz görevinin ardından gerçekleşen bu kısa liman molası, hem askerler hem de durgun sezon geçiren Pattaya esnafı açısından dikkat çekici bir fırsata dönüştü.