ABD'nin devasa savaş gemisi Tayland'a vardı! Askerler Pattaya'da tatil yapıp savaşa dönecek

ABD Donanması'nın nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren ve Ortadoğu'daki savaş operasyonları nedeniyle uzayan görev sürecinin ardından Tayland'a ulaştı. Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesini taşıyan geminin gelişi, Pattaya'da geniş güvenlik önlemlerini beraberinde getirirken, mürettebat aylar sonra ilk kez uzun süreli karaya çıkma fırsatı buldu.

Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatı bulunan geminin Tayland ziyareti 2-6 Eylül tarihleri arasında planlandı. ABD Donanması, ziyareti ortak bir askeri tatbikat olarak değil, personelin dinlenmesi, yeniden toparlanması ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen planlı bir liman ziyareti olarak tanımladı. ABD Carrier Strike Group 3 Komutanı Tümamiral Robert Loughran, ziyaretin denizciler ve deniz piyadeleri için uzun görev sürecinin ardından "dinlenme ve yeniden enerji toplama" fırsatı sunduğunu belirtti.

286 GÜN KESİNTİSİZ DENİZ GÖREVİ

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Kaliforniya'dan Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere ayrıldı. Ancak ABD'nin Ortadoğu'daki askeri operasyonları nedeniyle geminin görev rotası değiştirildi ve uçak gemisi bölgeye yönlendirildi.

Bu değişiklik, başlangıçta planlanandan çok daha uzun bir konuşlandırmaya neden oldu. Lincoln, Ortadoğu'daki operasyonlarda görev yaparken aylar boyunca karaya çıkmadan denizde kaldı ve sonunda 286 günlük kesintisiz deniz göreviyle dikkat çekti. Reuters, bu sürenin modern dönemde bir ABD uçak gemisi için olağanüstü uzun bir görev süresine işaret ettiğini aktardı.

GEMİDEKİ KOŞULLAR TARTIŞMA YARATTI

Uzayan görev, yalnızca askeri boyutuyla değil, gemideki yaşam koşulları nedeniyle de ABD'de tartışma konusu oldu.

ABD basınına yansıyan haberlerde yiyecek tedarikindeki sorunlar, bozulan sıhhi tesisatlar ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin ciddi endişeler gündeme geldi. Bazı askeri personelin uzun görev sürecinin yarattığı baskı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve denize atlayarak yaşamına son vermeye teşebbüs eden personel bulunduğu yönündeki haberler Washington'da da yankı buldu.

Konu, bazı Kongre üyelerinin gemideki koşulların araştırılması çağrısı yapmasına kadar uzandı. ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın da gemiyi ziyaret ederek mürettebatla görüştüğü bildirildi. Tartışmalar, uzun süreli askeri konuşlandırmaların personel üzerindeki fiziksel ve psikolojik yükünü yeniden gündeme taşıdı.

5 BİN ASKER PATTAYA'YA İNECEK

Geminin Laem Chabang'a ulaşmasının ardından yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin gruplar halinde karaya çıkması bekleniyor. Pattaya yönetimi, askerlerin liman ile kent arasında taşınması için otobüsler hazırlarken, güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 600 görevlinin bölgede görevlendirildiği bildirildi.

Tayland makamları, ziyaretin sorunsuz geçmesi için polis ve yerel yönetim birimleriyle koordinasyon sağladı. Askerlerin bazı su sporlarına katılmasına izin verilmeyeceği, bunun yerine alışveriş merkezleri, turistik bölgeler ve dini mekanlar gibi daha kontrollü alanların tercih edilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

PATTAYA İÇİN EKONOMİK FIRSAT

USS Abraham Lincoln'un gelişi, uzun süredir turizm sezonundaki hareketliliğin düşük olduğu Pattaya'da işletmeler açısından da önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Yaklaşık 5 bin ABD askerinin birkaç gün boyunca kentte bulunması; restoranlar, mağazalar, ulaşım şirketleri ve eğlence işletmeleri için ciddi bir ekonomik hareketlilik yaratabilir. Yerel işletmeler bu nedenle ziyareti memnuniyetle karşılarken, güvenlik ve kamu düzeninin korunması için önlemler artırıldı.

VİETNAM SAVAŞI'NDAN BERİ ASKERLERİN TERCİHİ

Pattaya'nın ABD askerleriyle ilişkisi ise yeni değil. Kent, Vietnam Savaşı sırasında Tayland'daki ABD üslerinde görev yapan askerlerin dinlenme ve eğlence noktalarından biri haline geldi. O dönemde binlerce Amerikan askeri Pattaya'yı ziyaret ederken, bu hareketlilik kentin küçük bir balıkçı yerleşiminden uluslararası turizm merkezine dönüşümünde önemli rol oynadı.

Bugün ise Pattaya, geçmişteki "ABD askerlerinin eğlence merkezi" kimliğinden uzaklaşarak daha geniş bir turizm profiline ulaşmaya çalışıyor. Kentte plajların yanı sıra alışveriş merkezleri, aile turizmine yönelik tesisler, müzeler, golf sahaları ve farklı turistik noktalar öne çıkıyor.

USS Abraham Lincoln'un ziyareti 6 Eylül'de sona erecek. Böylece aylarca savaş operasyonlarının ortasında kalan yaklaşık 5 bin kişilik mürettebat, görevlerinin en uzun kara molalarından birini Tayland'da geçirmiş olacak.