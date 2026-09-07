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Halk TV Dünya 2.5 milyon takipçili televizyon sunucusu idam cezasına çarptırıldı

2.5 milyon takipçili televizyon sunucusu idam cezasına çarptırıldı

Mısır'da bir mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçası olmakla suçlanan aralarında televizyon sunucusu Sarah Khalifa'nın da bulunduğu 12 sanığı idam cezasına çarptırdı.

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2.5 milyon takipçili televizyon sunucusu idam cezasına çarptırıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ceza Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 12 sanık hakkında idam kararı verdi. Karar, devlete ait el-Ahram gazetesinde yayımlandı. Mahkeme, sanıkların asılarak idam edilmesine ve 500 bin Mısır poundu para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca dokuz sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, yedi kişi beraat etti.

SOSYAL MEDYADA 2,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Hakkında idam kararı verilen isimler arasında, Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ünlü televizyon sunucusu Sarah Khalifa da yer alıyor. Khalifa, kendi güzellik kliniğini işleten ve müzisyen Hamo Bika ile bir eğlence programı sunan tanınmış bir isim.

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İDDİANAME VE DELİLLER

Savcılık, sanıkların sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri yurt dışından ithal eden örgütlü bir suç ağı oluşturduğunu iddia etti. Savcılık, sanıkların uyuşturucuları depoladığı ve ürettiği belirtilen bir konuttan 750 kilogram sentetik narkotik ve diğer ham maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. İddianame, 20 tanığın ifadesi ile konuşma kayıtları, fotoğraflar ve video görüntülerine dayandırıldı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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