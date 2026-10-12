12 milyon takipçili fenomenin 7.7'lik depremden sonra yaptığı paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı

Orta Amerika ülkesi Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, geride hasar gören evler, yıkılan yapılar ve zarar gören altyapı bıraktı. Depremin ardından bölgeye giden sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un enkaz önünde farklı pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşması ise felaketin ardından yeni bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Panamalı fenomenin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Bon'un yıkımın ortasında verdiği pozlar bazı kullanıcılar tarafından duyarsızlık olarak değerlendirilirken, fenomenin yaşanan felaketi kendi popülerliğini artırmak için kullandığı öne sürüldü.

Tartışmanın odağındaki fotoğraflara eşlik eden mesajında ise Bon, deprem sonrasında yaşananlara dikkat çekerek insanlara sahip olduklarının değerini bilmeleri ve yardıma ihtiyacı olanlara destek olmaları çağrısında bulundu.

“Güçlü ol Panama, bunu birlikte atlatacağız” sözleriyle paylaşımını tamamlayan fenomen, beklediğinin aksine dayanışma mesajından çok fotoğraflarının yarattığı tartışmayla gündeme geldi.

"FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPMIYORUM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Gelen tepkilerin büyümesi üzerine Instagram hikâyelerinden açıklama yapan Gracie Bon, depremden etkilenen bölgelere yalnızca fotoğraf çekmek için gitmediğini söyledi. Bon, depremzedelere bağış ve yardım götürdüğünü belirterek paylaşımlarının amacının ülkedeki yıkımı daha fazla insana göstermek olduğunu savundu.

Fenomen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu fotoğraflar ülkenin gerçek durumu. Birçok haber kanalı bunları göstermiyor. Bağış yapmak için bölgeye gittim. Fotoğraflarımda yer aldığımda, yalnızca görüntüleri paylaşmama kıyasla sosyal medya hesaplarımda daha fazla kişiye ulaşıyor. Fotoğraf çekimi yapmıyorum, insanlara ‘Bakın, Panama'nın gerçek durumu böyle’ diyorum.”

"TEK KURUŞ KAZANMIYORUM"

Paylaşımlarından maddi kazanç elde ettiği yönündeki eleştirilere de karşı çıkan Bon, ülkede yaşanan felaket üzerinden para kazanmadığını vurguladı. Fenomen, “Ülkemdeki bu durumdan tek kuruş kazanmıyorum. Lütfen yanlış bilgi yaymayın. Burada yaşananları gerçekten görünür kılmak istiyorum” dedi.

ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Bon, kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına da sessiz kalmadı. Eleştirilerin yardım faaliyetlerinin önüne geçtiğini savunan fenomen, “İnsanlara hakaret etmeyi yardım etmekten daha çok tercih eden, kalbi zarar görmüş insanlarsınız. Siz eleştirmeye devam edin, biz de yardım etmeyi sürdürelim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DEPREM SONRASI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Fenomenin fotoğrafları tartışılırken Panama'daki depremin yol açtığı hasara ilişkin açıklamalar da gelmeye devam etti. Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yüzlerce konut ile okulun yanı sıra kiliseler, oteller ve köprüler zarar gördü. Yetkililer en az 27 kişinin yaralandığını bildirirken can kaybı açıklanmadı. Hükümet, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla olağanüstü hâl ilan etti.

Bölgede artçı sarsıntılar sürerken Gracie Bon'un paylaşımları, afet bölgelerinde sosyal medya içerikleri üretmenin sınırları ve yardım faaliyetlerinin kamuoyuna nasıl aktarılması gerektiği konusunda tartışma yarattı.