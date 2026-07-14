10 ülke imzayı attı! Avrupa'da yeni "savunma koalisyonu" resmen kuruldu

Fransa'nın başkenti Paris, Avrupa güvenliğine ilişkin kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, balistik füze tehditlerinin giderek arttığına dikkat çekilerek, Avrupa kıtasının savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Liderler, mevcut güvenlik ortamı karşısında ortak savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"YALNIZCA SAVUNMA AMAÇLI"

Zirvede, yalnızca savunma amaçlı faaliyet gösterecek Anti-Balistik Füze Koalisyonu'nun resmen kurulduğu ilan edildi. Açıklamada, koalisyonun temel hedeflerinden birinin anti-balistik savunma kapasitesinin geliştirilmesi olduğu belirtilerek, "Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen başat projeye desteğimizi bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki hukuki çerçeve doğrultusunda faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, ilk operasyonel kapasitenin oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasının hazırlanacağı taahhüt edildi.

KOALİSYON BÜYÜYEBİLİR

Ayrıca Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere'nin koalisyonun kurucu üyeleri olduğu belirtilirken, aynı hedefleri paylaşan diğer ülkelerin de ilerleyen süreçte oluşuma katılabileceği ifade edildi. Böylece yeni savunma girişiminin zaman içinde daha geniş bir uluslararası yapıya dönüşmesinin hedeflendiği kaydedildi. (AA)