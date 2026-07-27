Sazlıdere'de Kanal İstanbul inşaatı büyüyor! Mera bitti, beton karşı kıyıya geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sazlıdere Havzası'nda yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik alanı daha imara açması ve bölgede 6 bin lüks konutla nüfusun yaklaşık 25 bin kişi artmasının öngörüldüğü süreçte, Kanal İstanbul güzergahındaki betonlaşma da genişlemeye devam ediyor. İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından proje hız kazandı.

Halk TV canlı yayınında bölgeden son durumu aktaran Gamze Altunay, daha önce mera olan alanların kısa sürede yoğun konut alanına dönüştüğünü belirterek, ilk etapta yürütülen inşaatların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Altunay, geçen yıl nisan ayında ilk kez bölgeye geldiklerinde yalnızca temel kazılarının bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada binalar neredeyse tamamlanmış durumda. Çatılar bitmiş, güneş panelleri takılmış, yollar ve yaya yolları yapılmaya başlanmış. Cami inşaatı da sürüyor. Artık burada yaşamın başlamasına yönelik hazırlıklar yapılıyor" dedi.

İNŞAAT BARAJIN KARŞI KIYISINA YAYILDI

İlk etapta yaklaşık 30 şantiyenin faaliyet gösterdiği alanda çalışmaların sona yaklaştığını belirten Altunay, yapılaşmanın artık Sazlıdere Barajı'nın karşı tarafına geçtiğini ifade etti.

Altunay, "Sazlıdere Barajı'nın tam karşısındaki bölgede de 10 ayrı şantiye kurulmuş durumda. Daha önce tamamen mera olan bu alanda da artık konut inşaatları yükseliyor. Yapılaşma Hacımaşlı Köyü'ne kadar uzanmış durumda" diye konuştu.

"İLK GELDİĞİMİZDE MERA ALANIYDI"

Bölgedeki değişimin yaklaşık 1,5 yıl içinde gerçekleştiğini vurgulayan Altunay, ilk ziyaretlerinde bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğünü, daha sonra üreticilere alanı boşaltmalarının istendiğini anlattı.

"İlk geldiğimizde burada tek bir bina yoktu. Tamamı mera alanıydı. Şimdi ise bulunduğumuz noktadan baktığınızda her taraf binalarla kaplı. Eskiden kuş bakışı gösterdiğimiz alanları artık göstermek mümkün değil; çünkü görüş alanının büyük bölümü konutlarla dolmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Altunay, bölgedeki imar planlarına ilişkin davada İstanbul 19. İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu da hatırlattı. Raporda imar planlarının hazırlanış yönteminde teknik eksiklikler bulunduğu, planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde değerlendirmelere yer verildiğini aktardı.

Şehir plancılarının ve meslek odalarının uzun süredir projeye itiraz ettiğini anımsatan Altunay, Sazlıdere Barajı'nın su havzasındaki yapılaşmanın İstanbul'un su kaynakları üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaların da sürdüğünü söyledi.

SAZLIDERE KÖPRÜSÜ DE TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Altunay, Kanal İstanbul güzergahındaki ulaşım projelerinde de önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Başakşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir'i birbirine bağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün de büyük ölçüde tamamlandığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun daha önce yaptığı açıklamayı anımsatan Altunay, 8 şeritli olarak inşa edilen köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının da devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

"YAŞAM ALANI OLUŞTURULUYOR"

Altunay, bölgede yalnızca konutların değil, sosyal donatı alanlarının da hızla tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Yollar yapılıyor, yaya yolları oluşturuluyor, cami inşaatı sürüyor. İlk etapta bulunan 30 şantiyedeki konutlar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bundan sonra ise Sazlıdere Barajı'nın karşı kıyısında başlatılan yeni etaplardaki inşaatların devam etmesi bekleniyor."