'Dar gelirlilere ev' demişlerdi: Kanal İstanbul'da 2+1 daire 17 milyon lira!

Kanal İstanbul Projesi'nin köprülerinden biri olduğu ifade edilen Sazlıdere Köprüsü ve sosyal konut projelerinin inşaatları tepkilere rağmen devam ediyor. Gelen bütün tepkilere, "Sosyal konut yapacağız, halka uygun fiyatlı ev vereceğiz" diyerek yanıtlayan Murat Kurum'un sözleri dairelerin satış fiyatıyla gündemde.

Sözcü'de yer alan habere göre bölgedeki inşaat şirketlerinden MESA, baraj dibime yaptığı Mesa Yenikent’i satışa açtı. Söz konusu projede 2+1 dairelerin fiyatı 17 milyon liradan başlıyor.

SOSYAL KONUT : 20 MİLYON 281 BİN LİRA

Yapılan tanıtımlarda yeni dairelerden Levent'e 15 dakikalık mesafe olduğu belirtilirken, proje görüntülerinden Sazlıdere Barajı'na da sık sık yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'sosyal konut yapılacak' diyerek işaret ettiği bölgedeki projelerde peşin olarak 20 milyon 281 bin liralık bir ödeme planı çıkarıldı. Konutlar için 18 ay ve 30 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

YEMEDEN İÇMEDEN 614 AY...

Murat Kurum’un “Anlamamakta ısrar edenler için Sazlıdere’deki sosyal konut meselesi...” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda “Buradaki projelerin tamamı sosyal konuttur. Dar gelirli ailelere konut yapıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. Bölgede satışa sunulan projedeki en ucuz ev ise 17 milyon lira değerinde.

Yani 28 bin lira alan asgari ücretli bir çalışanın bu konutu alabilmesi için için yemeden, içmeden 614 ay çalışması gerekiyor.