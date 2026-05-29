Instagram, Facebook ve WhatsApp Plus geldi: İşte aylık ücretleri ve özellikleri

Sosyal medya devi Meta; Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları için uzun süredir üzerinde çalışılan ücretli abonelik modelini küresel ölçekte kullanıma sunmaya başladı. "Plus" adı verilen yeni abonelik paketleriyle kullanıcılara standart deneyimin ötesinde çeşitli ek özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunulması hedefleniyor. Şirket aynı zamanda yapay zeka odaklı daha gelişmiş "Meta One" paketlerini de test etmeye hazırlıyor.

İşte Meta’nın yeni dönemde devreye aldığı abonelik paketlerinin detayları, fiyatları ve kullanıcılara sunacağı tüm yeni özellikler.

META PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Meta tarafından paylaşılan bilgilere göre, her platform için ayrı abonelik ücretleri belirlendi. Kullanıcılar, tercih ettikleri platforma göre aylık ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecek. Açıklanan küresel fiyat listesi şu şekildedir:

Instagram Plus: Aylık 3,99 Dolar

Facebook Plus: Aylık 3,99 Dolar

WhatsApp Plus: Aylık yaklaşık 2,99 Dolar

Yeni Plus paketleri, yalnızca reklamların kaldırılmasını değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir dizi işlevsel aracı ve özelleştirme seçeneğini de kapsıyor.

INSTAGRAM PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Instagram Plus paketi, özellikle platformda daha aktif olan içerik üreticileri ve bireysel kullanıcılar için hikaye (story) ve gönderi etkileşimlerini artırmaya yönelik araçlar içeriyor. Paket kapsamında sunulan özellikler şunlardır:

Hikayeleri yeniden izleyenleri görme: Kullanıcılar, paylaştıkları hikayelerin toplamda kaç kez ve kimler tarafından yeniden oynatıldığını takip edebilecek.

Sınırsız izleyici listeleri: "Yakın Arkadaşlar" özelliğinin sınırları genişletilerek, farklı gruplara özel sınırsız sayıda izleyici listesi oluşturulabilecek.

Haftalık hikaye öne çıkarma: Aboneler, haftada bir kez hikayelerini daha fazla kişiye ulaştırmak ve erişimlerini artırmak için öne çıkarma hakkına sahip olacak.

Uzatılmış hikaye süreleri: Paylaşılan hikayeler 24 saatlik standart sınırın ötesine uzatılabilecek.

Gizli hikaye önizleme: Kullanıcılar, karşı tarafa "izleyici" olarak görünmeden hikayeleri önizleme seçeneğine sahip olacak.

Gelişmiş izleyici analizleri: Hikaye izleyici listelerinde detaylı görünüm özellikleri yer alacak.

Akış dışı profil gönderileri: Takipçilerin ana akışlarında (feed) görünmeden, doğrudan profile özel gönderi paylaşma ve bu gönderileri öne çıkarma imkanı tanınacak.

FACEBOOK PLUS VE WHATSAPP PLUS KULLANICILARINA NELER SUNUYOR?

Meta, WhatsApp ve Facebook platformlarında da kullanıcı alışkanlıklarına yönelik farklı avantajlar sunuyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ

Özel temalar: Sohbet arayüzünü kişiselleştirmek için yeni tema alternatifleri.

Premium çıkartma paketleri: Yalnızca abonelerin erişebileceği özel sticker setleri.

Kişiselleştirilmiş zil sesleri: Kişilere veya gruplara özel atanabilen yeni ses seçenekleri.

Daha fazla sabitlenmiş sohbet: Önemli sohbetlerin üst sırada tutulması için ayrılan sabitleme limitinin artırılması.

FACEBOOK PLUS ÖZELLİKLERİ

48 Saatlik Hikayeler: Facebook üzerinde paylaşılan hikayelerin görünürlük süresi standart 24 saat yerine 48 saate kadar uzatılabilecek.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ PAKETLER: META ONE PLUS VE META ONE PREMİUM

Meta, temel Plus paketlerinin yanı sıra yapay zeka (Meta AI) teknolojilerini daha yoğun kullanan profesyoneller ve meraklılar için iki yeni premium planı test etmeye başlıyor. Bu paketler, yüksek işlem gücü gerektiren sorgularda daha yüksek kapasite ve öncelik sunmayı amaçlıyor.

Meta One Plus (Aylık 7,99 Dolar): Meta AI kullanıcılarına daha hızlı yanıt süreleri ve yüksek kapasiteli sorgulama imkanı sağlar. Ayrıca Meta uygulamaları genelinde gelişmiş video ve görsel oluşturma araçlarına erişim sunar.

Meta One Premium (Aylık 19,99 Dolar): En yüksek işlem gücü kapasitesini barındıran bu paket, profesyonel düzeyde yapay zeka içerik üretimi ve gelişmiş veri işleme özelliklerini içerir.