En eski uyuşturucu kullanıcıları bulundu: 25 bin yıllık iskeletten çıktı

Avustralya'nın Griffith Üniversitesi'nden Prof. Adam Brumm liderliğindeki araştırma ekibi, Sulawesi adasında bulunan iki ayrı avcı-toplayıcı iskeletini inceledi. İskeletlerden biri yaklaşık 7 bin yıllık, diğeri ise 16 bin ila 25 bin yıl öncesine tarihlendi. Bilim insanları, her iki bireyin dişlerinde derin ve yuvarlak aşınma izleri fark etti. Bazı aşınmalar o kadar derindi ki diş özüne kadar ulaşmıştı.

BETEL CEVİZİ EMİLEREK KULLANILMIŞ

Araştırmacılar, bu olağan dışı aşınmanın, sert ve yuvarlak nesnelerin ağızda uzun süre tutulmasından kaynaklandığını düşündü. Betel cevizinin yapay tükürük içinde bekletilmesiyle yapılan deneyler, cevizin psikoaktif bileşeni arekolin salgıladığını gösterdi. İskeletlerin diş dokularında yapılan analizlerde arekolin izlerine rastlandı. Bu bulgular, bireylerin betel cevizini çiğnemek yerine emerek tükettiklerini ortaya koydu.

UYUŞTURUCU KULLANIMININ EN ESKİ KANITI

Araştırma, bugün Asya-Pasifik bölgesinde yaygın olan bu alışkanlığın kökenlerine ışık tutuyor. Bilim insanları, daha önce fermente içeceklerle ilgili 13 bin yıllık kanıtlar bulunsa da, bu keşif psikoaktif bitki kullanımının 25 bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

DİŞ AĞRISI VE KISIR DÖNGÜ

Araştırmacılar, bu alışkanlığın başlangıçta diş ağrısını dindirmek için kullanılmış olabileceğini, ancak uzun vadede emme işleminin dişleri o kadar aşındırdığını ve daha şiddetli ağrılara yol açtığını belirtiyor. Prof. Brumm, bireylerin bu kısır döngü içinde sürekli olarak betel cevizi emmeye devam ettiğini ifade etti.