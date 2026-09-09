91 yıldır geleneksel yöntemle üretiliyor: Doktorlar bile hastalarına öneriyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Çukur Han'da 1935 yılından bu yana taş değirmende tahin üreten Helvacı ailesi, 4 kuşaktır katkısız lezzeti yaşatıyor. Tam 91 yıldır fabrikasyona direnen asırlık zanaat, kanser hastalarından bebeklere kadar uzanan şifa arayışıyla geleneksel üretimin gücünü kanıtlıyor.

Bursa'da temelleri 1900'lü yılların başında atılan geleneksel tahin ve helva üretimi, teknolojik gelişmelere meydan okumaya devam ediyor. Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Hakan Helvacı, dedelerinden devraldığı mirası kardeşi Cenk Helvacı ile birlikte geleceğe taşıyor.

TARİHİ HANDA 91 YILLIK MİRAS

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Murad döneminde inşa edilen Tarihi Çukur Han, asırlık bir esnaflık geleneğine ev sahipliği yapıyor. Aile, handaki 32 metrekarelik dükkanda tam 91 yıldır taş değirmenle tahin çekmeyi sürdürüyor.

İşletmenin köklü geçmişini anlatan Hakan Helvacı, "Bu mesleğe büyük dedemiz Hasan Tahsin Helvacı, Yenişehir ilçesinde başlayarak ilk adımları atıyor. Buradan sonra ise 1935'te Çukur Han'da bulunan şu anki yerinde helvacı açarak, taş değirmende üretim yapmaya devam ediyor. Ardından babamın babası Süleyman Sami Helvacı'nın işletmeye devam ettiği dükkanda, dedemden sonra babam Fatih Helvacı ve biz Hakan ve Cenk Helvacı olarak aynı dükkanda 91 yıldır devam ediyoruz. 4'üncü kuşak olarak devam ediyoruz ve inşallah devamında da sürdürmek istiyoruz. Üretimin büyük kısmını Uluyol Caddesi'ndeki imalathanemizde yapıyoruz" diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK MÜŞTERİLER GELİYOR

Dükkanın sadece üretimi değil, müdavimleri de nesilden nesile aktarılıyor. Dedesinin elinden tutarak gelen çocukların bugün torunlarıyla alışverişe geldiğini belirten Hakan Helvacı, asırlık esnaflık kültürünü korumaya çalıştıklarını vurguluyor.

Eski esnaflık sıcaklığını koruduklarını aktaran Helvacı, "Bazı müşterilerimiz, 'Beni buraya çok küçükken annem getiriyordu, babam getiriyordu, dedem getiriyordu' diyor. Onları gördükçe mutlu oluyorum. Biz de o dönemin sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Güler yüzlü, saygılı, sevecen olmaya çalışıyoruz. Eski kültürümüzü, esnaflık kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlk defa işletmemize gelen bazı müşteriler, 'Biz burayı niye görmemişiz' diyebiliyor" ifadelerini kullanıyor.

MARKET ÜRÜNLERİNE KARŞI DOĞALLIK UYARISI

Ürünlerde hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını belirten aile, endüstriyel üretime karşı tüketicileri uyarıyor. Doğal yöntemlerle üretilen katkısız tahin ve helvaların raf ömrünün kısa olduğunu belirten zanaatkarlar, tüketicilere bilinçli tüketim çağrısında bulunuyor.

Geleneksel lezzetin püf noktalarına değinen Hakan Helvacı, "Baba ve dedelerimizden aldığımız 'doğallık' öğüdü ile esnaflık kültürünü 130 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz. Doğallığa önem veriyoruz ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Babamızdan gördüğümüz gibi devam ediyoruz. Teknolojiden faydalanmak güzel bir şey ancak her şeyi en doğal haliyle, insan eliyle yapmak kadar güzel bir şey yok. Marketlerdeki helvalara katkı maddeleri giriyor ve uzun ömürlü saklanabiliyor. Çünkü doğal helva, iki günde yağını salar. Helvamızda sadece tahin ve toz şeker var. Müşterilerimize 1 hafta içerisinde bizden aldıkları ürünleri tüketmelerini öneriyoruz" diye konuşuyor.

DOKTOR TAVSİYESİYLE GELEN MÜŞTERİLERİ VAR

Taş değirmenden çıkan katkısız tahin, sağlığını dikkate alanların da ilk adresi haline geliyor. Dükkanda eşine destek veren Fatma Helvacı, hekimlerin özellikle katkısız olduğu için kendilerini önerdiğini ifade ediyor.

Tüketicilerden aldıkları geri dönüşleri aktaran Fatma Helvacı, "Eşimle 8 yıldır evliyim ve 4 yıldır yardıma geliyorum. Tahin doldurarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Doktor tavsiyesiyle işletmemize gelip, katkısız ürünlerimizden alan müşterilerimiz var. Bir müşterimiz, 'Benim çocuğum havale geçirmişti. Doktor bey özellikle sizi tavsiye etti' dedi. Havale geçirdikten sonra bebeklere tahin yedirilmesi gerektiğini, gelişimlerinde daha faydalı olduğunu söyledi. Burada müşteri böyle yüksek sesle söylediğinde daha bir gururlandık ve mutlu olduk. Mide kanseri olan ve sürekli gelen müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz kemoterapi tedavilerinin azaldığını söylüyor. Bunları duydukça babam, eşim ve kardeşim adına gururlanıyorum" dedi.

(DHA)