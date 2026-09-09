Apple katlanabilir iPhone'u bugün tanıtacak

Apple, 2007'den bu yana iPhone'un temel formunu büyük ölçüde korudu. İncelemesi, kenarlarının yuvarlatılması veya ana ekran düğmesinin kaldırılması gibi değişiklikler olsa da iPhone her zaman cam, plastik veya metal bir arka yüzeyin üzerinde dikdörtgen bir cam parçası olarak kaldı. Ancak çarşamba günü Cupertino'daki yıllık ürün etkinliğinde Apple, iPhone tasarımında en önemli değişikliği tanıtmaya hazırlanıyor.

KATLANABİLİR İPHONE GELİYOR

Konuya yakın üç kaynağın aktardığına göre Apple, kitap gibi açılıp kapanabilen, bükülebilir ekrana sahip katlanabilir bir akıllı telefonu tanıtacak. Bu hamle, Apple'ın niş ürün ve teknolojileri ana akıma taşıma yeteneğini test edecek. Katlanabilir akıllı telefonlar 2018'den beri ticari olarak satılıyor olsa da akıllı telefon pazarında hala çok küçük bir paya sahip.

YENİ CEO'NUN İLK BÜYÜK SINAVI

Ürün etkinliği aynı zamanda geçen hafta Apple'ın CEO'su olarak göreve başlayan John Ternus'un Apple ürünlerine ve bu ürünleri tanıtan görkemli etkinliklere yeni bir soluk getirip getiremeyeceğinin de bir testi olacak. On yıl önce yeni bir iPhone'un lansmanı, coşkulu kalabalıklar ve popüler müzik gruplarıyla gösterişli canlı etkinliklerdi. Ancak son yıllarda sonbahar ürün lansmanları daha sade pazarlama gösterilerine dönüştü ve ürün tanıtımlarının çoğu kaydedilmiş videolarla yapıldı.

İNOVASYON ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Şimdi Ternus, yıllardır inovasyon yeteneğini kaybettiği ve ürünlerinin bayatladığı eleştirileriyle karşı karşıya olan bir şirketi devraldıktan sonra bu gösterişi geri getirme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

Apple etkinlikle ilgili yorum yapmayı reddetti.