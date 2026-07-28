Türkiye'de iPhone fiyatları makas açtıkça açıyor! İlk sıraya yerleşti

Apple’ın en üst segment Pro modelleri için ödenen ek maliyetler 2017 yılından bu yana Avrupa genelinde belirgin bir artış gösterdi. Kurlardaki hareketlilik ve vergi oranları, ülkeler arasında devasa fiyat farklılıklarının doğmasına neden oldu.

Deutsche Bank Research tarafından yayımlanan "Dünya Fiyatları Haritası 2026" raporu, 256 GB hafızaya sahip iPhone 17 Pro modelinin küresel çaplı fiyatlarını karşılaştırdı.

TÜRKİYE BİRİNCİ OLDU

Euronews'in aktardığı araştırmaya göre incelemeye alınan 41 pazar içerisinde Türkiye, dünyanın en pahalı ülkesi olarak kayıtlara geçti. Rapordaki verilere göre; ABD’de 1.012 euro (1.181 dolar) düzeyinde olan cihaz, Türkiye’de 2.222 eurodan satışa sunuluyor. Bu durum, Türkiye’deki tüketicilerin ABD’ye oranla yüzde 119 daha fazla, yani iki katından bile yüksek bir meblağ ödediğini ortaya koyuyor. İncelenen tüm ülkeler baz alındığında, iPhone fiyatının ABD’deki fiyatı ikiye katladığı tek pazar Türkiye oldu.

YURT DIŞINDAN GETİRMEK DE ÇÖZÜM OLMUYOR

Türkiye’nin listede böylesine yüksek bir fiyatla diğer ülkelerden ayrışmasının en temel nedeni olarak, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve beraberindeki diğer yasal yükümlülükler gösteriliyor.

Oluşan bu devasa fiyat farkı yüzünden tüketicilerin yurt dışından cihaz satın alma seçeneği de cazibesini yitirmiş durumda. Zira ABD gibi bir ülkeden cihaz alıp Türkiye’de kullanmak isteyen kişilerin ödemesi gereken IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL (1.006 euro / 1.147 dolar) sınırına ulaştı. Sadece bu yasal kayıt ücreti bile, telefonun ABD’deki satış fiyatından yalnızca 34 dolar daha az bir tutara denk geliyor.

AVRUPA'NIN EN UCUZU İSVİÇRE, İKİNCİ EN PAHALISI MACARİSTAN

Analiz edilen 21 Avrupa ülkesi arasında iPhone 17 Pro’nun en uygun fiyatla tüketiciyle buluştuğu yer 1.187 euro ile İsviçre oldu. İsviçre’deki fiyat, ABD’ye kıyasla yalnızca yüzde 17 daha yüksek seviyede bulunuyor. Ülkenin hemen hemen her kalemde dünyanın en pahalı ekonomilerinden biri olmasına karşın en ucuz iPhone’u satabilmesi, uygulanan yüzde 8,1’lik düşük Katma Değer Vergisi (KDV) oranına bağlanıyor.

Avrupa kıtasında Türkiye'den sonraki en pahalı ülke ise 1.565 euro ile Macaristan. Macaristan’daki cihaz fiyatı Türkiye’den 657 euro daha ucuz olmasına rağmen, İsviçre’den 378 euro daha pahalı. Bu yüksek fiyatlamada Macaristan’da uygulanan yüzde 27’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranı belirleyici bir rol üstleniyor.

Küresel sıralamada en pahalı ilk üç ülke sırasıyla; 2.222 euro ile Türkiye, 1.937 euro ile Brezilya ve 1.605 euro ile Mısır oldu. Altıncı sıradaki Meksika (1.420 euro) haricinde, 4. sıradan Hindistan’ın bulunduğu 24. sıraya kadar olan tüm basamakları Avrupa ülkeleri oluşturdu.

ABD'DEN DAHA UCUZA SATAN TEK ÜLKE JAPONYA

Dünya genelindeki 40 pazar mercek altına alındığında, cihazın ABD'den daha ucuza satıldığı tek yer Japonya oldu. Cihaz Japonya'da 961 euro (1.121 dolar) karşılığında alıcı buluyor. Güney Kore ise 1.012 euroluk fiyat etiketiyle ABD ile birebir aynı seviyeyi paylaşıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ekonomisindeki fiyatlar ise birbirine daha yakın seyrediyor. Bölge devleri arasındaki en ucuz pazar 1.265 euro (1.080 Sterlin) ile İngiltere olurken, onu 1.293 euro ile Almanya, 1.312 euro ile İspanya ve 1.323 euro ile Fransa takip etti. Beş büyük ekonomi içinde en yüksek fiyat ise 1.332 euro ile İtalya'da kaydedildi.

SON 10 YILDA FİYAT MAKASI NASIL AÇILDI?

ABD fiyatı 100 baz puan olarak kabul edilip gerçekleştirilen endeks karşılaştırmasında, 2017 yılındaki iPhone 7 modeli ile 2026 yılındaki iPhone 17 Pro arasındaki fiyat artış hızları da incelendi. 2017’de ABD’de 815 dolar olan iPhone 7'nin fiyatı, 2026’da iPhone 17 Pro ile 1.181 dolara çıktı. Ne var ki döviz kurları ve vergilerdeki değişim, gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa'daki fiyat artış hızının ABD'yi katlamasına sebep oldu.

Türkiye'de 2017 yılında iPhone 7 modeli ABD’den yüzde 47 daha pahalıyken, bugün iPhone 17 Pro’da aradaki bu fark yüzde 119’a fırlayarak dünyadaki en büyük artış rekorunu kırdı. Brezilya'da ise fiyat farkı yüzde 37'den yüzde 91'e çıktı. ABD ile aradaki makasın en çok genişlediği Avrupa ülkeleri ise sırasıyla Norveç (21 puan artış) ile İsveç, Finlandiya ve İngiltere (her biri 15 puan artış) oldu. Yunanistan, sadece 7 puanlık bir artışla makasın en az değiştiği Avrupa ülkesi olarak kayıtlara geçti.