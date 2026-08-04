20. yıl sürprizi ortaya çıktı! Apple iPhone'u baştan aşağı yeniliyor

Teknoloji ödevi Apple’ın iPhone’un 20. yılına özel kapsamlı yenilikler üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Katlanabilir iPhone’un çıkış takvimi netleşirken, özel seri modelin tasarımı ve donanımına ilişkin yeni detaylarda ortaya çıktı.

Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone projesi ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Weibo’da sızıntılarıyla bilinen Fixed Focus Digital’in iddiasına göre cihazın geliştirme sürecinde büyük bir erteleme beklenmiyor.

Seri üretimin ölçülendirilmesi sırasında bazı teknik sorunlar yaşandığı öne sürülse de bu problemlerin büyük ölçüde çözüldüğü belirtiliyor. Buna karşın teslimat takviminde sınırlı gecikmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Analist Ming Chi Kuo ise katlanabilir iPhone’un 2026’nın son çeyreğinde ön siparişe açılabileceğini öngörüyor. Modelin fiyatının ise 2.300 dolar ile 2.500 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

20. YILA ÖZEL İPHONE’DA DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

Apple’ın iPhone’un 20. yılı için hazırladığı özel modelde önemli tasarım ve donanım değişikliklerine gidileceği iddia edildi.

Sızıntılara göre cihazda daha geniş buhar odası soğutma sistemi kullanılacak. Şirketin gövdede yeniden cam malzemeye yer vermesi planlanırken, modelin iPhone Air serisindeki incelik anlayışını koruyacağı belirtiliyor. Bununla birlikte ince gövde yapısının batarya kapasitesi ile nasıl dengeleneceğine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.



İPHONE 18 PRO MAX İÇİN YENİ İDDİALAR



Ortaya atılan iddialar yalnızca katlanılabilir iPhone modeli ile sınırlı değil. İphone 18 Pro Max’in önceki modele kıyasla yaklaşık 500 mAh daha büyük bataryayla piyasaya sunulacağı konuşuluyor. Pro serisinde beklenen donanım geliştirmelerinin küresel bellek krizi ve 2 nanometre A20 işlemci maliyetleri nedeniyle cihaz fiyatlarında 250 ila 300 dolar arasında artışa neden olabileceği ifade ediliyor.