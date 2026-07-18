Yıkmaya kıyamadılar, koca evi sokak sokak taşıdılar!

San Francisco'da yaşayanlar, 21 Şubat sabahı alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaştı. Şehrin sokaklarında ilerleyen şey bir kamyon değil, tam 139 yıllık tarihi bir Viktorya dönemi eviydi.

Englander House olarak bilinen tarihi yapı, bulunduğu yerden sökülmeden tek parça halinde yaklaşık altı blok ötedeki yeni adresine taşındı. Yaklaşık altı saat süren operasyonun maliyeti ise 400 bin dolar oldu.

BİR YILDAN FAZLA HAZIRLIK YAPILDI

BuzzFeed News'in aktardığına göre, tarihi yapının taşınması için bir yıldan uzun süre planlama yapıldı. Evin geçeceği güzergâhta bulunan sokak lambaları, elektrik hatları ve parkmetreler geçici olarak kaldırıldı. Taşıma işlemi 21 Şubat sabahı saat 07.20'de başladı.

Şaşkınlıkla yaşananları izleyen çok sayıda kişi, tarihi evi 807 Franklin Caddesi'nden 635 Fulton Caddesi'ne kadar takip ederek fotoğraf ve video çekti.

45 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

SF Gate'in haberine göre Englander House, uzaktan kumandalı hidrolik taşıyıcıya sahip özel bir kamyonla taşındı. Bu operasyon, San Francisco'da bir Viktorya dönemi evinin bu yöntemle taşındığı ilk olay olarak kayıtlara geçti. Kentte en son benzer bir taşıma işlemi 45 yıl önce gerçekleştirilmişti.

Taşıma sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı ve tarihi yapı yeni adresine güvenli şekilde ulaştırıldı.

"SON 10 YILDA GÖRDÜĞÜM EN HEYECAN VERİCİ OLAY"

Taşıma işlemini izleyen San Francisco sakini Camilla Blomqvist yaşadığı heyecanı "Son 10 yıldır yaşadığım en büyük heyecan. Ya devrilirse diye düşündüm." sözleriyle anlattı.

Ancak operasyon planlandığı gibi tamamlandı.

1869'DAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TARİHİ YAPI

Englander House'un hikâyesi 1869 yılına uzanıyor. Ev, Almanya doğumlu mimar Wildrich Winterhalter tarafından tasarlandı. San Francisco'ya taşındıktan sonra Alman göçmenler için çok sayıda bina tasarlayan Winterhalter'ın günümüze ulaşan dört evinden biri de Englander House oldu. Yapı, 1882 yılında nakliye şirketi sahibi Max Englander için inşa edildi.

YILLARCA TERK EDİLDİ

Ev, yıllar içinde terk edildi ve uzun süre bakımsız kaldı. 1990 yılında yeniden satın alınan yapı, son sahibinin 2013 yılında iflas etmesinin ardından yeniden el değiştirdi.

Emlakçı Ian Berke, evi satışa çıkardığı dönemde yapıyı şu sözlerle anlatmıştı:

"Şüphesiz bir mimar tarafından tasarlanmış bir evdi. Ayrıntılı pervazları, kornişleri, muhteşem merdiveni ve korkuluklarıyla çok özel bir yapı. Kötü durumda olmasına rağmen inanılmaz derecede sağlam kalmış önemli bir mimari eser."

YENİ ADRESİNDE APARTMANA DÖNÜŞECEK

Tarihi ev, Fulton Caddesi'ndeki eski bir morg binasının yanına taşındı. Yeni projeye yer açabilmek için morg binası da yaklaşık 12 fit (yaklaşık 3,6 metre) kaydırıldı. Plan kapsamında morg binasında 10, Englander House'da ise 7 daire yer alacak. İki yapı birleştirilerek yeni bir apartman kompleksi oluşturulacak.

Öte yandan evin eski bulunduğu arsa ise 47 dairelik yeni bir apartman projesi için 2 milyon 650 bin dolara satıldı.

SAN FRANCİSCO'DA EV TAŞIMAK SANILDIĞI KADAR NADİR DEĞİL

Kentteki birçok eski evin hafif ve taşınabilir kızılçam ağacından inşa edilmiş olması nedeniyle geçmişte ev taşıma işlemleri oldukça yaygındı. 1900 yılında San Francisco'da yalnızca ev taşımacılığı yapan 19 farklı şirket faaliyet gösteriyordu.

Englander House'un taşınma hazırlıkları ise 2019 yılında başladı. Operasyonun tamamı San Francisco Tarih Derneği tarafından eğitim amacıyla görüntülendi. Henüz görüntülerin yayımlanacağı tarih açıklanmadı.