Yayla yolunda alev alan otomobil küle döndü

Osmaniye’de yayla yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kırıklı köyü yakınlarındaki Fenk Yaylası yolunda, Deprem Evleri mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle ormana yakın bir noktada alev aldı.

Araçtan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)