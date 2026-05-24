Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 kişi tutuklandı

Osmaniye merkezli 'Yapay Zeka 2' operasyonunda yatırım vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 11 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisi kullanarak sanal medya platformlarında sahte yatırım reklamları verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Osmaniye merkezli Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları sanal medya üzerinden yapılan sahte yatırım reklamlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Operasyon Dolandırıcılık Yapay Zeka
