Yaşayan Nostradamus' tan 2026 uyarısı: "İki kehanetim gerçekleşti, üçüncüsü yolda!"

Daha önce Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve COVID-19 pandemisini bildiğini öne süren Salomé'nin, 2026 yılına dair dikkat çeken iddiaları ve öne sürdüğü gerçekleşen kehanetler şöyle:

1. Orta Doğu'da Tırmanan Gerilim ve Nükleer Kriz:

Salomé, 2026 yılı için yaptığı tahminlerde Orta Doğu’daki gerilimin kritik bir eşiğe ulaşacağını söylemişti. Özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yüzünden bölgede yeni ve derin bir istikrarsızlık döneminin başlayacağını öngördüğünü belirten medyum, son dönemde ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilimleri ve füze saldırılarını bu kehanetine kanıt olarak gösteriyor.

2. İspanya'nın Dünya Kupası Şampiyonluğu:

Brezilyalı mistik, spor dünyasına dair tahmininde ise Dünya Kupası’nı kazanacak takımın "ateş renklerini" taşıyacağını söyleyerek İspanya'yı işaret etmişti. İspanya’nın finalde Arjantin’i 1-0 mağlup ederek kupayı kaldırmasıyla, Salomé bu tahmininin de tam isabetle gerçekleştiğini savundu.

Üçüncü ve En Karanlık Kehanet:

Arktik'te NATO-Rusya Çatışması Salomé’nin gerçekleşmekte olduğunu iddia ettiği ve dünyayı uyardığı üçüncü durum ise Kuzey Kutbu (Arktik) üzerindeki askeri hareketlilik. Medyum, Rusya'nın eriyen buzullar sayesinde ortaya çıkan yeni enerji rezervleri ve deniz rotaları üzerinde hakimiyet kurmak adına Arktik bölgesine füze sistemleri konuşlandırdığını ileri sürüyor. Bu durumun, eriyen buzlar eşliğinde NATO ile doğrudan bir askeri çatışma riskini en üst seviyeye çıkaracağı konusunda uyarıyor.

Listenin Diğer Başlıklarında Ne Var?

Athos Salomé'nin 2026 kehanet listesinde sadece bu üç konu yer almıyor. Brezilyalı medyum ayrıca Afrika'nın Sahel bölgesindeki radikal grupların çatışmaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki kilitlenme, Çin-Tayvan gerilimi ve kuş gribi, dang humması gibi küresel salgın hastalık risklerine de dikkat çekiyor.