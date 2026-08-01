Türkiye'de plastik atık tehlikesi: İthalat tamamen durdurulmalı

Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, Akdeniz'de giderek artan plastik ve mikroplastik kirliliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Plastik kirliliğinin yalnızca çevre sorunu olmadığını belirten Aslan, halk sağlığı, gıda güvenliği, tarım, balıkçılık, turizm ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen çok yönlü bir krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

"Akdeniz bir atık sahası değildir. Türkiye de başka ülkelerin atık yönetimi açığını kapatmak zorunda değildir." diyen Aslan, plastik ve karışık atık ithalatının tamamen durdurulması, mevcut geri dönüşüm tesislerinin ise bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

MERSİN'DEKİ MİKROPLASTİK GÖRÜNTÜLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mersin sahilinde görüntülenen mikroplastik kirliliğinin endişe verici olduğunu belirten Aslan, denize bırakılan plastiklerin zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü ve deniz ekosisteminde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Gemilerin atıklarını denize bırakıp bırakmadığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini belirten Aslan, Mersin Körfezi'nde gemi kaynaklı atıkların düzenli olarak denetlenip denetlenmediğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"AKDENİZ'E HER GÜN 730 TON PLASTİK GİRİYOR"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine atıfta bulunan Aslan, Akdeniz'e her gün yaklaşık 730 ton plastik atığın karıştığını belirtti. Deniz yüzeyindeki atıkların büyük bölümünü plastiklerin oluşturduğunu ifade eden Aslan, bu kirliliğin zamanla gıda zinciri yoluyla insan sağlığını da tehdit ettiğini söyledi.

PLASTİK ATIK İTHALATININ DURDURULMASINI İSTEDİ

Aslan, Eurostat ön verilerine dayandırılan çalışmalara göre Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarının 2025 yılında yüzde 19 artarak 503 bin tona ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin kendi atık yönetiminde sorunlar yaşarken yüz binlerce ton plastik atık ithal etmesinin sürdürülebilir olmadığını savunan Aslan, ithal edilen atıkların hangi tesislerde işlendiği ve ne kadarının geri dönüştürüldüğüne ilişkin verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDEKİ YANGINLAR GÜNDEMDE

Aslan, 2020 ile 2024 yılları arasında geri dönüşüm ve atık tesislerinde medyaya yansıyan yüzlerce yangın yaşandığını belirterek, bu olayların kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Yangınların nedenlerinin, olası ihmallerin ve kasıt iddialarının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Aslan, geri dönüştürülemeyen atıkların kasıtlı olarak yakıldığının tespit edilmesi halinde bunun çevre suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"İNSAN DOKULARINDA PLASTİK PARÇACIKLAR TESPİT EDİLDİ"

Son yıllarda yayımlanan bilimsel araştırmalarda insan karaciğeri, böbreği ve beyin dokularında mikro ve nanoplastiklere rastlandığını vurgulayan Aslan, "İnsan dokularında plastik parçacıkların tespit edilmesi başlı başına ciddi bir uyarıdır. Tehlikeyi küçümsemeden, bilimsel verilerle hareket etmeliyiz" uyarısında bulundu.