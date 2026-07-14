Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'yle 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Katı atık yönetimi sektöründeki dönüşüm, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan pazarlara kadar geniş bir coğrafyada yatırım iştahını artırıyor. Türkiye'de de Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak hem çevresel hem ekonomik değer üretildi. Sektördeki bu büyüme, atık yönetimi ekipmanları üreten firmalar için ihracat ve kapasite artırımı açısından yeni fırsatlar doğuruyor. BDB Metal Firma Ortağı Alperen Çakır, bu tabloyu entegre üretim kapasiteleriyle değerlendirdiklerini belirtti.

Fortune Business Insights'ın hazırladığı sektör raporuna göre, küresel atık yönetimi ekipmanları pazarı 2025 yılında 19,27 milyar dolar seviyesindeydi. Pazarın, 2034 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 6,70 büyüme kaydederek 33,63 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu büyümede kentleşmenin hızlanması, katı atık miktarındaki artış ve düzenleyici kurumların çevresel standartları sıkılaştırması belirleyici rol oynuyor. Kuzey Amerika halihazırda pazarın yüzde 34,30'luk payıyla en büyük bölgesi konumunda bulunurken, Avrupa ve Asya-Pasifik'te de yatırımlar hız kazanıyor. Sektördeki bu küresel ivme, atık yönetimi ekipmanları üreten üreticiler için ihracat potansiyelini önemli ölçüde genişletiyor.

Sektördeki bu büyüme trendine ilişkin değerlendirmede bulunan BDB Metal Firma Ortağı Alperen Çakır, firmanın konumunu güçlendiren unsurun üretim entegrasyonu olduğunu vurguladı. Çakır, küresel pazardaki talebin çeşitlenmesiyle birlikte tek çatı altında üretim yapabilen firmaların öne çıktığını söyledi. Çakır şu değerlendirmede bulundu: "Atık yönetimi ekipmanları pazarındaki büyüme, bizim gibi kesimden boyaya, kaynaktan galvanize kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde barındıran firmalar için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirerek 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde hem kapasitemizi hem de ihracat oranımızı artırarak bu büyümeden daha fazla pay almayı hedefliyoruz."

"İhracat kapasitemizi sürdürülebilir şekilde büyütüyoruz"

Fortune Business Insights'ın 2034 yılına yönelik hazırladığı bir başka sektör raporuna göre, küresel katı atık yönetimi pazarı 2019 yılında 285,16 milyar dolar büyüklüğündeydi. Söz konusu pazarın, yıllık ortalama yüzde 3,3'lük bir büyüme oranıyla 2034 yılına kadar 33,63 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu büyüme projeksiyonu, atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf hizmetlerinin yanı sıra bu süreçlerde kullanılan ekipman ve altyapı yatırımlarını da kapsıyor. Avrupa, gelişmiş atık-enerji tesisleri ve sıkı çevre düzenlemeleri sayesinde pazarda halihazırda en yüksek payı elinde bulunduruyor. Sanayileşme ve kentleşmenin hız kazandığı bölgelerde ise talep, konteyner, kasa ve geri dönüşüm ünitesi gibi ekipman kategorilerinde daha da belirginleşiyor. Bu tablo, geniş ürün yelpazesine ve yüksek üretim kapasitesine sahip üreticiler için uzun vadeli bir büyüme zemini oluşturuyor.

Çakır, bu büyüme projeksiyonunun sektördeki firmalar için önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Küresel pazarın 2034'e kadar büyümeye devam edeceğine dikkat çeken Çakır, bu büyümeden pay almanın yolunun müşterinin bulunduğu ülkenin standart, sistem ve tasarım gereksinimlerine uygun özel çözümler geliştirebilme yeteneği ve entegre üretimden geçtiğini ifade etti. Çakır, BDB Metal'in çöp konteynerinden moloz kasasına, yeraltı sistemlerinden kent mobilyalarına kadar uzanan ürün gamıyla bu alanlardaki ilk üç üretici arasında yer aldığını hatırlattı. Firmanın Ankara'daki 4 fabrikada 200'e yakın personelle sürdürdüğü üretim faaliyetlerinin, büyüyen küresel talebe yanıt verecek kapasiteyi oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Atık yönetimi ekipmanlarına olan talep küresel ölçekte artıyor

Dünya genelinde artan kentleşme oranı ve nüfus artışı, katı atık miktarını her geçen yıl yukarı taşıyor. Bu durum, atık toplama, taşıma ve geri dönüşüm süreçlerinde kullanılan ekipmanlara olan talebi de doğrudan artırıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının hızlanması, konteyner, kasa ve geri dönüşüm ünitesi gibi ürünlerde kapasite ihtiyacını büyütüyor. Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri kapsamında belirlediği geri dönüşüm oranlarını yükseltme politikaları, üye ve aday ülkelerdeki üreticileri daha yüksek standartlarda üretime yönlendiriyor. Bu süreçte EN 840, EN 1461, EN 13071, DIN 30720, DIN 30723, DIN 30735, EN ISO 3834, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 9001 gibi uluslararası sertifikalara sahip üreticiler, küresel tedarik zincirlerinde tercih edilme avantajı elde ediyor. Sıcak daldırma galvaniz gibi dayanıklılık artıran üretim proseslerine sahip tesisler ise özellikle zorlu iklim koşullarına sahip pazarlarda öne çıkıyor. Sektördeki bu dönüşüm, atık yönetimi ekipmanları üretiminde tek elden, entegre kapasiteye sahip firmaların rekabet gücünü daha da belirgin hale getiriyor.

Üretimde entegre modelle küresel rekabette öne geçeceğiz

2009 yılında İstanbul'da küçük ölçekli çöp konteyneri üretimiyle yola çıkan BDB Metal, bugün Ankara'daki 4 fabrikasında 200'e yakın çalışanıyla atık yönetimi ekipmanları, kamyon kasaları ve kent mobilyaları üretiyor. Kesim, büküm, kaynak, boya ve galvanizleme gibi metal işleme proseslerinin tamamını kendi bünyesinde barındıran firma, 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firmanın gelecek planlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Alperen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz, ihracat oranımızı daha da artırarak ülkemize döviz girdisi sağlamak ve iç pazardaki payımızı sürdürülebilir şekilde büyütmek. Kesimden galvanizlemeye kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyemizde yürütüyor olmamız, hem maliyet hem kalite açısından bize önemli bir esneklik kazandırıyor. Bu sayede İskandinavya'dan Körfez ülkelerine, Kuzey Amerika'dan Afrika'ya kadar farklı iklim ve pazar koşullarına özel mühendislik çözümleri geliştirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde EN ve ISO standartlarındaki sertifikasyon altyapımızı daha da güçlendirerek, atık yönetimi ekipmanlarında Türkiye'nin küresel ölçekteki en entegre üreticisi olma vizyonumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."