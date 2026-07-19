Tünel açamadılar, dağı ortadan ikiye yardılar!

ABD'nin Maryland eyaletindeki Sideling Tepesi, yüzyıllar boyunca bölgedeki ulaşımın önündeki en büyük doğal engellerden biri oldu. Washington County'de yer alan uzun, dik ve dar dağ sırası, Maryland ile kuzeydoğu Batı Virginia arasında seyahat edenleri ya tehlikeli dağ yollarını aşmaya ya da uzun bir dolambaçlı güzergah kullanmaya zorluyordu.

İLK ÇÖZÜM TÜNELDİ

Sideling Tepesi'ni aşmak için ilk tünel, 1873-1874 yıllarında East Broad Top Demiryolu için açıldı. Daha sonraki yıllarda bölgeye birkaç tünel daha inşa edildi.

Ancak ilk demiryolu tüneli 1956 yılında hizmet dışı kaldı. 1940'ta açılan bir başka tünel ise bugün kullanılmıyor ve terk edilmiş durumda.

MALİYETTEN KAÇTILAR, DAĞI ORTADAN KESTİLER

Yıllar sonra Maryland Eyalet Karayolu İdaresi, Interstate 68 otoyolunu eyalet boyunca uzatırken Sideling Tepesi için yeni bir tünel açmanın çok pahalı olacağına karar verdi.

Bunun yerine mühendisler, dağın içinden tünel geçirmek yerine tepeyi derin bir şekilde yararak otoyolu bu kesitten geçirmeyi tercih etti. Çalışmalar sırasında yaklaşık 10 milyon ton kaya çıkarıldı.

KAZI SIRASINDA 350 MİLYON YILLIK JEOLOJİK YAPI ORTAYA ÇIKTI

Kazı ilerledikçe mühendisler beklenmedik bir keşif yaptı. Yaklaşık 350 milyon yıldan daha eski olduğu belirlenen, sıkıca kıvrılmış kaya tabakalarından oluşan dev bir senklin ortaya çıktı.

Senklin, kaya tabakalarının her iki taraftan merkeze doğru eğildiği kıvrımlı jeolojik yapılar olarak tanımlanıyor. Bu oluşumların, Kuzey Amerika ile Afrika kıtalarının çarpışması sırasında Dünya kabuğunda oluşan büyük sıkışma kuvvetleri sonucunda meydana geldiği belirtiliyor.

ABD'NİN EN ÖNEMLİ JEOLOJİ NOKTALARINDAN BİRİ

Hancock kentinin yaklaşık 11 kilometre batısında, Interstate 68 üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre derinliğindeki bu yol kesiti, ABD'nin en önemli kaya oluşumlarından biri kabul ediliyor. Bölge, jeoloji öğrencileri için açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor. Burada farklı tortul kaya türleri, yapısal özellikler ve jeomorfolojik oluşumlar yakından incelenebiliyor.

Otoyolun üzerinden geçen bir yaya köprüsü ile kaya oluşumlarına ulaşan basamaklar, ziyaretçilere ve araştırmacılara bu yapıyı yakından inceleme imkânı sunuyor.

KAYALARDA MİLYONLARCA YILLIK TARİH GÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki kaya kesiti, Erken Mississippian Dönemi'nde, yaklaşık 330 ila 345 milyon yıl önce oluşan sıkı kıvrımlı senklin tabakasını gözler önüne seriyor.

Kesitte görülen farklı renklerdeki kaya katmanları büyük U şeklinde kıvrımlar oluşturuyor.

Bölgede kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, konglomera, şeyl, kömür tabakaları ile bitki kalıntıları ve bazı deniz omurgasızlarına ait kabuk fosilleri de bulunuyor.

JEOLOJİ MERKEZİ KAPATILDI

Sideling Tepesi'nde bir dönem yol kenarında dört katlı bir ziyaretçi ve sergi merkezi de hizmet veriyordu. Merkezde etkileşimli ekranlar, uygulamalı sergiler, fotoğraflar, haritalar ve açıklamalarla Sideling Tepesi'nin ve Batı Maryland'in jeolojik geçmişi ziyaretçilere anlatılıyordu.

Ancak sergi merkezi, eyalet bütçesindeki kesintiler nedeniyle 2009 yılında kapatıldı.