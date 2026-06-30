Teklifleri reddetti, evi dev konağın ortasında kaldı

Hırvatistan’ın Brac Adası’ndaki Bol kasabasında inşa edilen sıra dışı yapı, labirenti andıran görünümüyle görenleri şaşkına çeviriyor. Dışarıdan yarım kalmış eski bir bina gibi görünse de hikayesi sanılandan biraz farklı. Yapının içine girildiğinde yüksek taş duvarların ortasında, yıllar önce satılmadığı ileri sürülen küçük bir ev yer alıyor.

Zaman içinde hikayesiyle farklı efsanelere de konu olan bu yapı yerel anlatılara göre, 19. yüzyılın sonlarına doğru Bol kasabasının varlıklı denizci ailelerinden Vuković ailesi, bölgede büyük ve gösterişli bir konak yaptırmak istedi. Aile, kasabada arazi toplamaya başladı ve iddiaya göre arsa sahiplerine piyasa değerinin üzerinde teklifler sundu.

EVİNİ TERK ETMEDİ

Oddity Central'da yer alan habere göre; Kasabadaki birçok kişi arsasını satmayı kabul etti. Ancak Marko adlı ve 'Sila' lakabıyla tanınan bir ev sahibi, tüm tekliflere rağmen evini satmadı. Marko’nun bu inatçı tavrı üzerine Vuković ailesinin, Marko’yu kararından döndürmek amacıyla konağı onun küçük evinin hemen etrafına inşa etmeye başladığı ifade ediliyor.

Büyük yapının duvarları küçük eve yalnızca birkaç metre mesafede yükselmeye başladı. Amaç, Marko’yu sıkışmış hissettirerek evini satmaya ikna etmekti. Ancak yerel hikayeye göre Marko kararından dönmedi ve evini terk etmedi.