Tarihin en karanlık bölgesi! Tehlikeli klozetler ve sıra dışı ölümler...

Evdeki ciddi düşme vakalarının %80’e yakını, fayansların ve küvetlerin kaygan yüzeyleri nedeniyle banyoda meydana geliyor. Sadece ABD'de yılda yaklaşık 40.000 yaralanma doğrudan tuvaletlerle ilgili. İnsanlar klozetlere sıkışabiliyor, hatta nadir durumlarda tuvaletler bir kişinin ağırlığı altında çökebiliyor.

Bebeklerin boğulma riski, yaşlıların düşerken başlarını çarpması gibi trajik kazaların yanı sıra; tarihte ve yakın geçmişte tuvaletlerin başrolde olduğu öyle vakalar var ki, "bu kadarı da olmaz" dedirtiyor. Suikastlardan teknolojik kazalara, doğanın beklenmedik saldırılarından aristokrasiyi yutan felaketlere kadar, tuvaletlerin neden olduğu en sıra dışı 7 ölümcül vakayı inceliyoruz.

1. Klozetin Altında Saklanan Ölüm: Dük Godfrey'in Sıra Dışı Sonu (1076)

1076 yılında, Aşağı Lorraine'in Hollandalı soylu Dükü "Kambur" Godfrey, tarihin en talihsiz suikastlarından birine kurban gitti. Ortaçağ tarihçileri olayı diplomatik bir dille ifade etmek için onun "tuvalete çekildikten sonra" saldırıya uğradığını yazar. Ancak işin aslı şuydu: Godfrey tuvalete oturduğu sırada, alt taraftaki atık boşluğunda gizlenen bir suikastçı, dükü tam da savunmasız anında, aşağıdan yukarıya doğru bir mızrakla bıçaklayarak öldürmüştü.

2. Aristokrasiyi Yutan Kanalizasyon: Erfurt Tuvalet Felaketi (1184)

Modern kanalizasyon sistemlerinden önce tuvaletler, yeraltı sularına ya da derin çukurlara açılan karanlık kuyulardan ibaretti. Bu durumun yol açtığı en büyük trajedi 1184 yılında Almanya'daki Erfurt Katedrali'nde yaşandı. Kral VI. Henry, bir toprak anlaşmazlığını çözmek için dönemin soylularını büyük bir toplantıya çağırmıştı. Ancak katedralin ahşap döşemesi bu ağır yükü taşıyamadı ve büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 60 soylu, zeminin tam altındaki devasa tuvalet çukuruna düştü ve kendi atıklarının içinde boğularak feci şekilde can verdi. Kral ve yerel başpiskopos ise taş bir nişin içinde oturdukları için mucizevi şekilde hayatta kaldı.

3. Tesisat Faciası: Bir Tuvalet Yüzünden Batan Denizaltı U-1206 (1945)

İkinci Dünya Savaşı sırasında, yüksek teknoloji bazen en büyük düşmanınız olabiliyordu. 1945 yılında Alman denizaltısı U-1206, atıkları derin okyanus basıncına karşı dışarı pompalayabilen son teknoloji bir tuvalet sistemiyle denize açıldı. Ancak sistemi yönetmek çok karmaşıktı. Denizde geçen sekiz günün ardından, denizaltının genç kaptanı tuvaletin vana sistemini yanlış çalıştırdı. Ters tepen sistem nedeniyle içeri dolan deniz suyu, hemen alttaki bataryaları ıslatarak ölümcül klor gazı açığa çıkardı. Zehirlenmemek için hızla yüzeye çıkan denizaltı, Müttefik kuvvetlerine yakalandı. Gemiyi terk edip kaçmaya çalışan mürettebattan üç adam boğularak öldü, geri kalanlar esir alındı.

4. Banyo Hücresindeki Elektrik Tuzağı: Michael Anderson Godwin (1989)

Metal hapishane tuvaletleri, elektrikli cihazlarla birleştiğinde ölümcül birer iletkene dönüşebilir. Bunun en acı ironisini yaşayan kişi, 1983'te cinayetten hüküm giyen Michael Anderson Godwin oldu. Godwin, daha önce aldığı idam cezasının hafifletilmesiyle elektrikli sandalyede ölmekten kurtulmuştu. Ancak 1989 yılında, hücredeki metal tuvaletine oturmuş durumdayken televizyonunu tamir etmeye çalıştı. Ağzına aldığı bir kablodan gelen elektrik akımı metal klozetle temas edince, Godwin oturduğu yerde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

5. Kulaklıktan Gelen Akım: Lawrence Baker (1997)

Godwin'in ölümünden sekiz yıl sonra, benzer bir metal tuvalet trajedisi Pittsburgh'da yaşandı. Mahkum Lawrence Baker, hücre tuvaletini kullandığı sırada, kendi yaptığı ev yapımı kulaklıkları televizyonuna bağlamış müzik dinliyordu. Kulaklık hatlarındaki kaçak akım, metal klozet üzerinde oturan Baker'ın bedeninden geçerek ani bir elektrik şokuna ve ölümüne neden oldu.

6. Sağlık Tehdidi: Kabızlık ve Valsalva Manevrasının Kalbe Yükü

Tuvalet ölümlerinin gizli ve istatistiklere yansımayan en büyük nedenlerinden biri kronik kabızlık ve zorlanmadır. Dışkılama esnasında nefesi tutarak aşırı derecede ıkınmak, tıpta Valsalva Manevrası olarak adlandırılır. Bu hareket kalbe ani ve çok büyük bir yük bindirir, kan basıncını tehlikeli seviyelere yükseltir ve hatta beyninize giden oksijen akışını geçici olarak kesebilir. Doktorlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin kabızlığı ciddiye almasını ve anatomik olarak ıkınmayı azaltan, bağırsak açısını rahatlatan tuvalet taburelerini kullanmasını öneriyor.

7. Klozetin Altındaki Gizli Tehlike: Zehirli Örümcekler ve Yılanlar

Kanalizasyon boruları, özellikle sel ve şiddetli yağmurlardan sonra hayvanlar için birer sığınak haline gelir. 2016 yılında Tayland'da bir adam klozetin içinden çıkan dev bir piton tarafından ısırıldı. Bu tür vakalar şok edici olsa da yılan ısırığından ölme ihtimali oldukça düşüktür.

Asıl görünmez tehlike, dış mekan ve taşra tuvaletleridir. Sineklerin yoğun olduğu bu alanlar, Kara Dul ve onun Avustralyalı kuzeni olan Kırmızı Sırtlı Örümcek gibi ölümcül türlerin ağ kurması için mükemmel yerlerdir. 1927'de Los Angeles'ta sadece birkaç yıl içinde banyoda örümcek ısırmasıyla hastaneye kaldırılan 15 vaka kaydedilmişti. Hatta Avustralyalı şarkıcı Slim Newton, 1971'de bu durumu mizahi bir dille ele alan "Tuvalet Kapağındaki Kızıl Sırtlı Örümcek" adlı popüler bir şarkı bile yapmıştı.