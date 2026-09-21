Tam 120 yıl bekleyeceğiz! Bugün doğan kız çocukları bile göremeyecek!

Cenevre merkezli kuruluş, 145 ülkenin verilerine dayanan bu ilerlemenin oldukça "kırılgan" kaldığı uyarısında bulunarak mevcut tempoyla tam eşitliğe ulaşmanın 120 yıl alacağını belirtti.

SİYASETTE VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI

Habere göre, kadınların üst düzey liderlik pozisyonlarındaki varlığı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıksa da siyaset ve teknoloji gibi kritik alanlarda ciddi bir gerileme göze çarpıyor. Kadınların devlet başkanı olduğu ülkelerin oranı 2022'deki zirve noktasından 2016 seviyesine gerilerken, kabinelerdeki kadın bakanların yalnızca onda biri yüksek etkiye sahip pozisyonlarda görev yapıyor. Öte yandan, yaklaşık 1 trilyon dolarlık devasa bir yatırıma ulaşan yapay zekâ sektöründe de kadın mühendislerin oranı hâlâ yüzde 20’nin altında kalıyor. WEF İcra Direktörü Saadia Zahidi, eşitliğin ekonomik büyümenin temeli olduğunu vurgulayarak hükümetlere ve işverenlere politikaları hızlandırma çağrısında bulundu.

KUZEYİN LİDERLİĞİ VE AFRİKA’DAKİ TARİHİ SIÇRAMA

Ülkeler bazında bakıldığında ise İzlanda, yüzde 93’lük eşitlik oranıyla 17 yıldır üst üste listenin başında yer alarak liderliğini korudu.

Afrika kıtasından Namibya; cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve parlamento başkanının kadın olması sayesinde yüzde 84,5'lik oranla dördüncü sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Kenya, Gana ve Angola da sıralamada onlarca basamak yükselen diğer Afrika ülkeleri oldu.

KÜRESEL DEVLERİN VE BÖLGE ÜLKELERİNİN KARNESİ

Dünyanın dev ekonomilerinde ise tablo değişkenlik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, kabinedeki kadın oranının düşmesiyle beş basamak gerileyerek 47. sıraya düştü. Hırvatistan ise kaydettiği 16 sıralık sıçramayla ABD'nin hemen ardından 48. sıraya yerleşti. Asya tarafında Hindistan, kadınların iş gücüne katılımındaki durgunluk nedeniyle 131. sırada yerinde sayarken; Çin, ekonomik eşitlik alanındaki güçlü performansıyla yeti sıra yükselerek 96. sıraya yerleşti.