Spider-Man: Yepyeni Bir Gün dijitale ne zaman geliyor? Beklenen tarih ortaya çıktı

Örümcek Adam serisinin yeni filmi olan ‘’Yepyeni Bir Gün’’ 31 Temmuz itibarıyla Screen X seçeneği ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada olumlu geri dönüşler alan filmin seansları doldu taştı.

Marvel sinematik evreninde Peter Parker’ın hikayesinde yeni perspektifleri görücüye çıkaran ''Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'' filminde Peter Parker’ı bu kez hikaye gereği daha olgun bir portrede izliyoruz.

Serinin yeni filmini sosyal medyada bu kadar ön plana çıkaran diğer etkenlerden biri de ScreenX seçeneği, sinema perdesinin yanlara doğru genişlemesi izleyicinin kendini daha fazla filmin içinde hissetmesini sağlıyor. Özellikle aksiyon sahneleri için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Konusu ve çekim tekniklerinin yanı sıra filmin dijital platformlarda ne zaman yer alacağı da sosyal medyada tartışma yaratan konuların başında geliyor.

DİJİTAL YAYIN İÇİN GÖZLER SONBAHARDA

Sony önceki Örümcek Adam filmlerinin yayın takvimi göz önünde bulundurulduğunda; Spider-Man: Across The Spider-Verse vizyonda yaklaşık iki ay sonra dijital mağazalarda yerini almıştı. Spider-Man No Way Home filmi içinde şirket benzer bir süreç izledi. Bu örneklerle birlikte süreç değerlendirildiğinde Spider-Man: Brand New Day Türkçe ifadesiyle, ''Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'' filminin Ekim 2026 veya Kasım 2026’nın ilk günlerinde dijital kiralama ve satın alma seçenekleri ile dijital platformlarda izleyici ile buluşması bekleniyor.

BLUE - RAY VE DVD YIL BİTMEDEN GELEBİLİR

Sony’nin önceki yayın politikası dikkate alındığında dijital sürümün ardından yaklaşık bir ay içinde Blue-Ray,DVD ve 4K UHD formatlarının satışa sunulması öngörülüyor.

NETFLİX VE DİSNEY PLUS İÇİN TAHMİNİ TARİH

Sony ile Netflix arasındaki anlaşma kapsamında Spider-Man filmleri önce Netflix‘te, daha sonra da Disney+ platformunda yayınlanıyor. Önceki yapımların izlediği takvim esas alındığında ''Spider-Man: Brand New Day'' filminin 2027 yılının başlarında Netflix platformunda 2028’in yaz aylarında ise Disney Plus kütüphanesinde yer alması bekleniyor. Ancak söz konusu tarihler için şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.